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NUEVO REFUERZO

Oficial: River anunció la llegada de Giovanni González

River Plate anunció la llegada de Giovanni González. Hoy se suma a la pretemporada en España.

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En la tarde del martes, River anunció a Giovanni González como nuevo refuerzo y se sumará a la pretemporada en España. Su contrato es hasta fines de 2027.

El Millonario acordó con Krasnodar de Rusia pagar alrededor de 700 mil euros por el pase del futbolista de 31 años. 

Ahora, llegará para ser suplente y suplir la baja de Fabricio Bustos en el lateral derecho.

El uruguayo surgido en River de Montevideo tuvo pasos por Peñarol (2018/22) y por Mallorca (2022/2024), antes de estas dos últimas temproadas en el club ruso.

González tiene 17 partidos con su selección. Su vínculo con el cuerpo técnico del Millonario llega a través de Damián Musto, ayudante de campo del Chacho Coudet, con quien compartió plantel en el Manya.

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