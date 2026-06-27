River acordó el regreso de Rafael Santos Borré y, de yapa, contrató otro refuerzo para Coudet

Todo estaba muy quieto en River durante este mercado de pases. Sin embargo, el Millonario avanzó repentinamente y le dio más refuerzos a Eduardo Coudet.

Tanto es así que, luego de las llegadas de Nicolás Otamendi y Mauro Arambarri, el club de Núñez alcanzó un acuerdo con Inter de Porto Alegre e incorporará a Rafael Santos Borré.

La Banda finalmente desembolsará dos millones y medio de dólares a cambio del 100% del pase del colombiano, que firmará un contrato por las próximas tres temporadas.

El delantero de 30 años era un anhelo hace varios libros de transferencias y podrá darse el gusto de tener su segunda etapa en la institución tras seis años.

Pero además del atacante cafetero, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo hizo un movimiento sorpresivo y también abrochó a Giovanni González.

Hablamos de un lateral derecho de 31 años que arribará proveniente de Krasnodar por 500 mil dólares y que fue pensado para suplir la ausencia de Fabricio Bustos.

Con origen en River, pero de Montevideo, y la chance de jugar por ambas bandas, el desconocido marcador de punta también pondrá el gancho por tres años.

River trabaja en el mercado de pases: qué pasa con Lucas Beltrán

Otro de los nombres apuntados por River para darle más jerarquía al plantel es el de otro hijo pródigo: Lucas Beltrán.

Vale destacar que en los últimos días, el Millonario avanzó en las charlas con Fiorentina y consiguió que el conjunto italiano le vendiera la mitad del pase del delantero por siete millones de dólares.

No obstante, pese a que los clubes levantaron el pulgar, aún falta que sea el futbolista de 25 años quien dé el visto bueno para que la operación se concrete.