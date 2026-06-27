La impactante racha que se le terminará a Lionel Messi en la Selección Argentina al ser suplente frente a Jordania por el Mundial 2026

Con la Selección Argentina ya clasificada a los 16avos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni pudo darse el lujo de tomar una decisión para el duelo ante Jordania que nunca deja de llamar la atención: jugar sin Lionel Messi.

Es que, tal como lo confirmó el DT de la Albiceleste ayer en conferencia de prensa, Leo no arrancará como titular y todo indica que el frente de ataque lo compartirán Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Pero más allá de las variantes y el hecho notable de no tener al astro en cancha, lo cierto es que la Pulga dejará ir un impactante récord por esta decisión.

Concretamente, el capitán de 39 años recién cumplidos acumuló 25 titularidades consecutivas en la Copa del Mundo, serie que quedará trunca esta noche en Dallas.

La última vez que eso le ocurrió a Messi fue en aquel recordado choque entre el seleccionado y Alemania en el Mundial 2006 cuando, por ser joven, tuvo que esperar una oportunidad que José Pekerman nunca le terminó dando.

A partir de ese día, Leo fue siempre una fija en las cuatro ediciones posteriores de la competencia y superó en esa clasificación al legendario Paolo Maldini, quien fue de arranque en 23 ocasiones con Italia entre 1990 y 2002.

A pesar de ello, el 10 tal vez tenga la chance de ingresar algunos minutos para sumar en otro ránking que lo tiene arriba de todos: el de la mayor cantidad de presencias en mundiales, donde ya acumula 28 cotejos.