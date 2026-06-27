Jamal Sellami aseguró que Jordania está motivada para enfrentar a la Selección Argentina ente el Mundial 2026

Jamal Sellami rompió el silencio en la previa del duelo de Jordania ante la Selección Argentina por la fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026 y aseguró que se siente motivados para enfrentar al último campeón del mundo.

"Es la oportunidad de dejar una huella única en el torneo. Este es un partido que van a ver todos en Jordania y por eso queremos representar bien al país. Algunos dirán que les tememos, que nos presiona, pero muy por el contrario estamos estamos muy motivados por jugar contra Messi, que lo ha logrado todo, contra Argentina, contra los mejores jugadores del mundo", señaló en la conferencia de prensa que brindó desde Dallas.

Tras la confirmación de Lionel Scaloni que Lionel Messi empezará el duelo en el banco de suplentes, aportó: "Incluso si él no juega, nos enfrentaremos a un equipo muy fuerte, muy sólido. Debemos concentrarnos en nuestras capacidades y hacer de este partido un buen recuerdo para la selección jordana en su primer Mundial".