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GRUPO J

Selección Argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Este sábado, en Dallas, la Selección Argentina y Jordania se medirán en la fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026.

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 La Selección Argentina y Jordania jugarán este sábado desde las 23 horas en el Dallas Stadium, por la tercera fecha del Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

La Albiceleste cerrará la primera fase en busca de culminar con puntaje ideal ante el ya eliminado combinado asiático. El árbitro del encuentro será el rumano István Kovács.

La probable formación de Argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026

Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Nicolás Paz o Lautaro Martínez; Julián Álvarez.

La posible formación de Jordania vs. Argentina, por el Mundial 2026

Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari. 

Dónde ver el partido en vivo online y por TV

El partido podrá verse en vivo por TV Publica, TyC Sports, Telefe, Disney+ Premium y DSports. Al mismo tiempo, será transmitido a través de TyC Sports Play, DGO y Paramount+.

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