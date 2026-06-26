Primera de grupo: Francia venció 4 a 1 a Noruega en el Mundial 2026

Los galos pisan fuerte en la Copa del Mundo. En Boston, Francia venció 4 a 1 a Noruega en el cierre del Grupo I del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La actual subcampeona del mundo salió victoriosa gracias a los tres goles de Osmane Dembélé y un tanto de Desiré Doué sobre el final. Por el lado de los noruegos, descontaron con un gol de Thelo Aasgaard.

Con este resultado, Francia queda primera de grupo y Noruega acaba como la escolta.

LOS GOLES DE FRANCIA VS. NORUEGA