Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

GRUPO I

Primera de grupo: Francia venció 4 a 1 a Noruega en el Mundial 2026

Francia venció 4 a 1 a Noruega en el cierre del Grupo I del Mundial 2026 con un hat trick de Osmane Dembélé.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

 Los galos pisan fuerte en la Copa del Mundo. En Boston, Francia venció 4 a 1 a Noruega en el cierre del Grupo I del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La actual subcampeona del mundo salió victoriosa gracias a los tres goles de Osmane Dembélé y un tanto de Desiré Doué sobre el final. Por el lado de los noruegos, descontaron con un gol de Thelo Aasgaard.

Con este resultado, Francia queda primera de grupo y Noruega acaba como la escolta.

LOS GOLES DE FRANCIA VS. NORUEGA

Esta nota habla de:
1
Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena
FARÁNDULA

Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena

2
La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."
POR LA RED

La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."

3
Magui Bravi se desnuda en el cine de terror y habla de su reinvención total: "Mi cuerpo es una herramienta de laburo"
ENTREVISTAS

Magui Bravi se desnuda en el cine de terror y habla de su reinvención total: "Mi cuerpo es una herramienta de laburo"

4
El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."
FARÁNDULA

El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."

5
El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."
FARÁNDULA

El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."

Últimas noticias de Francia