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DURO GOLPE

Didier Deschamps deja el Mundial 2026 y no dirigirá a Francia ante Noruega: el triste motivo

Este martes, la Federación Francesa de Fútbol anunció que Didier Deschamps no estará en el duelo entre Francia y Noruega.

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Tras un partido en el que fue superior, Francia goleó ayer a Irak y consiguió la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, una fecha antes de finalizar su participación en el Grupo I.

Sin embargo, este martes, Les Bleus recibieron un durísimo golpe de parte de su entrenador, Didier Deschamps, quien dejará la concentración y volverá a su país.

Según informó la Federación Francesa de Fútbol (FFF), el estratega fue liberado debido al fallecimiento de su madre y no estará presente en las prácticas previas y tampoco en el duelo ante Noruega del próximo viernes.

"En este momento extremadamente doloroso, deseamos mucho ánimo al seleccionador y a su familia y les aseguramos el apoyo de todas y todos en el seno de la Federación", expresó el ente a través de un comunicado.

Hasta el regreso del estratega campeón del mundo en Rusia 2018, el seleccionado galo quedará a cargo de su asistente Guy Stéphan.

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