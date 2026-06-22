Francia goleó a Irak con un doblete de Mbappé

Francia continúa a pase firme en el Mundial 2026 y este lunes goleó 3-0 a Irak para asegurar su pase a los 16avos de final.

Kylian Mbappé fue nuevamente la figura del encuentro al anotar dos goles a los 13 minutos del primer tiempo y a los 8 del complemento. De esta forma llegó a cuatro tantos en el certamen y quedó a uno de Lionel Messi, el máximo goleador hasta el momento.

Ousmane Dembélé puso cifras definitivas al marcador del encuentro que se disputó en Filadelfia y que estuvo detenido durante dos horas por tormentas eléctricas.

Con este triunfo, Francia llegó a los 6 puntos y lidera el grupo I. En la próxima fecha enfrentará a Noruega y buscará avanzar como primero. Irak, por su parte, perdió los dos partidos que disputó y deberá vencer a Senegal para tener chances de clasificar.