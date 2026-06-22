Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

CLASIFICADO

Francia goleó a Irak con un doblete de Mbappé

El conjunto galo se impuso por 3-0 y selló su pase a la próxima ronda. El partido fue detenido durante dos horas por tormentas eléctricas en Filadelfia.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Francia continúa a pase firme en el Mundial 2026 y este lunes goleó 3-0 a Irak para asegurar su pase a los 16avos de final.

Kylian Mbappé fue nuevamente la figura del encuentro al anotar dos goles a los 13 minutos del primer tiempo y a los 8 del complemento. De esta forma llegó a cuatro tantos en el certamen y quedó a uno de Lionel Messi, el máximo goleador hasta el momento.

Ousmane Dembélé puso cifras definitivas al marcador del encuentro que se disputó en Filadelfia y que estuvo detenido durante dos horas por tormentas eléctricas.

Con este triunfo, Francia llegó a los 6 puntos y lidera el grupo I. En la próxima fecha enfrentará a Noruega y buscará avanzar como primero. Irak, por su parte, perdió los dos partidos que disputó y deberá vencer a Senegal para tener chances de clasificar.

Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

4
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

5
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

Últimas noticias de Francia