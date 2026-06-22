Cuatro récords mundiales en una noche: Messi hizo historia otra vez ante Austria

Lionel Messi volvió a protagonizar una jornada para la historia del fútbol mundial. Con un doblete en la victoria 2-0 ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, el capitán de la Selección argentina alcanzó cuatro récords destacados por la cuenta oficial de Guinness World Records.

Los cuatro récords

El primero y más resonante: Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos, quedando solo en la cima tras compartir la marca al inicio del partido. Una cifra que cierra cualquier discusión estadística sobre su legado mundialista.

El segundo registro es una marca de longevidad extraordinaria. Con su presencia ante Austria, el rosarino llegó a 28 partidos disputados en Copas del Mundo, la mayor cantidad en la historia del torneo, atravesando seis ediciones desde Alemania 2006 hasta la actualidad.

El triunfo ante los europeos también le sumó una victoria histórica: Messi llegó a 18 partidos ganados en Mundiales, convirtiéndose en el futbolista con más victorias en la competencia, con triunfos acumulados en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el actual torneo norteamericano.

El cuarto récord habla de su vigencia incomparable: el capitán alcanzó los 2.489 minutos disputados en Copas del Mundo, el mayor tiempo jugado en la historia del certamen, superando a todas las leyendas que pasaron por la competencia.

La noche en Dallas

Los récords llegaron en una actuación que resumió todo lo que es Messi. Falló un penal en los primeros minutos, pero nunca dejó de intentarlo. A los 38 minutos abrió el marcador con una definición precisa tras una asistencia de Facundo Medina, y en el tiempo agregado selló el 2-0 con un gol en el área para completar el doblete y la clasificación argentina a los 16avos de final.

Con cinco goles en dos partidos -todos los tantos de la Selección en el torneo son suyos- Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 y sigue ampliando números que parecen inalcanzables para las generaciones futuras.