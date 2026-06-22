Argentina venció a Austria y estos son los mejores memes de las redes

La Selección Argentina logró imponerse ante Austria en un encuentro que mantuvo a todo el país al borde del asiento. Tras un primer tiempo trabado y con mucha fricción en la mitad de la cancha, el equipo nacional logró descifrar el cerrojo defensivo.

Con una actuación contundente y dos goles de Lionel Messi, la Albiceleste selló un resultado que no solo reafirma su buen presente futbolístico, sino que también le permite respirar con tranquilidad de cara al último partido de la fase de grupo del Mundial 2026.

Como no podía ser de otra manera, el pitazo final no solo marcó el cierre del partido, sino el inicio del verdadero espectáculo en las redes sociales.

Desde las clásicas comparaciones entre el estilo europeo y situaciones de la vida cotidiana, hasta las ediciones más ingeniosas sobre los momentos insólitos del duelo, el ingenio argentino volvió a dar cátedra.

A continuación, repasamos los mejores memes que resumen el sentir de los hinchas tras la victoria, dejando claro que, para el fanático argentino, no hay triunfo que esté completo sin su respectiva cuota de humor.

Los mejores memes que dejó el partido de Argentina-Austria

Recien empieza el mundial y ya estoy llegando al final del 2do partido asi...

Selección Argentina

VAMOS CARAJO pic.twitter.com/m8Mqbtm7NY — Naty S. (Nat) (@NVS_2502) June 22, 2026

jordania viendo que messi hizo 5 goles en 2 partidos pic.twitter.com/KJr26ZIGVm — miquivmin va a ver a bts (@micathvjm) June 22, 2026

Messi le erro al penal contra Austria y en Qatar 2022 también lo hizo,ELIJO CREER pic.twitter.com/k2Nz19U61p — leandro %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@ggukvantie) June 22, 2026

SI EL MUNDO ESTÁ EN CONTRA DE ARGENTINA YO ESTOY EN CONTRA DEL MUNDO VAMOS ARGENTINA VAMOS SELECCIÓN pic.twitter.com/l4F7Zjf2qr — la rousy (@roussels_) June 22, 2026

Nací en la era Messi pic.twitter.com/a9OBHyigbr — Jeff (@JeffFcb14) June 22, 2026

2022: Messi erró un penal



2026: Messi erró un penal pic.twitter.com/w53E3MWKOe — PEPE (@soyunargento) June 22, 2026

GANÓ EL CAMPEÓN DEL MUNDO pic.twitter.com/GtfWiEqSvI — agus 24/10 %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@jkargento) June 22, 2026

messi 5 goles en 2 partidos, para austria, speed y florencia peña que lo ve desde la casa pic.twitter.com/pyZc242aon — Lucas:) (@Lucaspisto_) June 22, 2026

IN DO MA BLEEEE pic.twitter.com/kARl6T3muX — pandora %u2726 FIFERA%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@JKargento_) June 22, 2026

TENES QUE CERRAR EL ESTADIO TE AMO LIONEL ANDRES MESSI pic.twitter.com/8TVFtu85gW — mila (@kagstones) June 22, 2026