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Lunes, 22 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
ORGULLO Y RISAS

Argentina venció a Austria y estos son los mejores memes de las redes

La Scaloneta volvió a brillar en un partido cargado de tensión. Más allá del resultado táctico y los goles, el encuentro ante los europeos dejó una catarata de reacciones.

MBurczynsky
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La Selección Argentina logró imponerse ante Austria en un encuentro que mantuvo a todo el país al borde del asiento. Tras un primer tiempo trabado y con mucha fricción en la mitad de la cancha, el equipo nacional logró descifrar el cerrojo defensivo. 

Con una actuación contundente y dos goles de Lionel Messi, la Albiceleste selló un resultado que no solo reafirma su buen presente futbolístico, sino que también le permite respirar con tranquilidad de cara al último partido de la fase de grupo del Mundial 2026.

Como no podía ser de otra manera, el pitazo final no solo marcó el cierre del partido, sino el inicio del verdadero espectáculo en las redes sociales

Desde las clásicas comparaciones entre el estilo europeo y situaciones de la vida cotidiana, hasta las ediciones más ingeniosas sobre los momentos insólitos del duelo, el ingenio argentino volvió a dar cátedra

A continuación, repasamos los mejores memes que resumen el sentir de los hinchas tras la victoria, dejando claro que, para el fanático argentino, no hay triunfo que esté completo sin su respectiva cuota de humor.

Los mejores memes que dejó el partido de Argentina-Austria 

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