Triunfo y pase a 16avos: el 1x1 de la Selección Argentina ante Austria

Argentina pisó fuerte y volvió a quedarse con los 3 puntos en la segunda fecha del Mundial 2026: fue ante Austria y con dos goles de Lionel Messi, que permitieron conseguir el pase a la siguiente fase.

El partido, si bien tuvo un triunfo contundente desde el resultado, tuvo momentos complejos para el combinado argentino, ya que Austria pudo mantenerse a tiro en el marcador.





Emiliano Martínez (7): si bien Austria tuvo sus situaciones, las pocas veces que Dibu tuvo que ser llamado respondió bien. Se lo vio seguro en los centros y con la salida prolija.

Nahuel Molina (7): buen partido del lateral del Atlético Madrid, que tuvo su estreno como titular en este Mundial 2026. Mejor en la marca que en las proyecciones, y con la intensidad que lo caracteriza.

Cristian Romero (8): sólido en la marca y cubriendo los espacios, mantiene un gran rendimiento junto a su compañero de saga. Salió lesionado y encendió las alarmas en Argentina, aunque no hay confirmación sobre lo sucedido.

Lisandro Martínez (8): el mejor de la defensa argentina. Sobrio en la salida y atento en la marca. Se asienta como uno de los centrales titulares de la Selección.

Nahuel Medina (8): segundo partido de titular para el lateral que volvió a cumplir. Intenso y férreo en la marca, tuvo algunos cruces con rivales que le costaron una amarilla.

Alexis Mac Allister (7): en una posición que no es su "preferida", el volante del Liverpool volvió a cumplir. Clave para emprolijar las transiciones argentinas, completó un buen encuentro.

Enzo Fernández (8): siempre con destellos que marcan su clase, estuvo claro en los pases cortos y preciso en los pases en profundidad. Llegó a posición de gol varias veces, aunque en pocas pudo rematar.

Rodrigo De Paul (8): el motor de la mitad de la cancha. Presionó, cortó, jugó e hizo jugar. El mejor socio de Messi y de sus compañeros en el medio.

Thiago Almada (7): buen descanso para las transiciones rápidas que necesitaban "un cambio". Le da una variante más de gambeta al equipo, que muchas veces la necesita.

Lionel Messi (9): obviamente, el mejor argentino. Hizo jugar a sus compañeros y llegó varias veces al área directo a buscar el gol. Cerró una gran jugada en el primer gol y, para el segundo, la peleó y se le dio. Récord en mundiales y va por más.

Lautaro Martínez (6): pese a que no termina de redondear buenos partidos y está "peleado con el arco" en los mundiales, su compromiso siempre está.

Nicolás Otamendi (7): entró casi a los 60 minutos por la lesión de Cuti Romero. Pisó bien de entrada, ganó varias de arriba y estuvo sólido en los mano a mano.

Nicolás González (7): siempre vertical y dinámico, tuvo el gol en una contra y no pateó. También, ganó de cabeza en un corner que pasó muy cerca.

Julián Álvarez (6): el equipo permaneció más en su campo desde su ingreso, por lo que se dedicó más a la marca y a la presión mientras esperaba para una contra, que no se dio con claridad.



