"¡VAMOS ARGENTINA CARAJO!": el eufórico festejo de Milei tras el triunfo ante Austria

El presidente de la Nación, Javier Milei, recurrió a sus canales oficiales en las plataformas virtuales para expresar su euforia tras el triunfo de la Selección Argentina sobre Austria por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

El mandatario canalizó la alegría popular luego de un encuentro clave que consolida el camino del combinado nacional en el certamen internacional.

El festejo presidencial no solo se centró en el desempeño colectivo del plantel, sino que hizo foco directo en la figura del capitán de la delegación, Lionel Messi.

El astro rosarino alcanzó una nueva marca histórica durante el partido al consagrarse formalmente como el máximo goleador de la historia de los mundiales de fútbol.

VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!

Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin. — Javier Milei (@JMilei) June 22, 2026

El mensaje del Presidente en las redes sociales

Fiel a su estilo directo y de alto impacto digital, el jefe de Estado utilizó letras mayúsculas para encabezar su publicación apenas finalizó el encuentro en territorio norteamericano.

"¡VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!", exclamó el líder de La Libertad Avanza en su cuenta oficial de la plataforma X.

El mensaje continuó con un reconocimiento al logro del dorsal número 10 de la albiceleste.

"Messi máximo goleador de la historia de los mundiales. La alegría es toda de la celeste y blanca. La alegría no tiene ni tendrá fin", concluyó el mandatario en un posteo que rápidamente se volvió viral y recolectó miles de interacciones.

Repercusiones del récord ecuménico de Lionel Messi

La marca batida por el futbolista argentino generó una ola de reacciones en el arco político y deportivo local.

Con este nuevo hito en el Mundial 2026, el capitán de la Selección desplaza a los máximos referentes históricos del fútbol global, transformándose en el eje central de las portadas deportivas de todo el mundo.

Desde el entorno de la delegación argentina en Estados Unidos destacaron que el plantel mantiene el foco en la clasificación a la siguiente fase, mientras que los festejos oficiales en Buenos Aires y distintos puntos del país comenzaron a replicarse tras la publicación del tuit presidencial.