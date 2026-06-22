La agenda semanal de Milei: discurso en un "think tank" libertario y sexto viaje a España desde que asumió

En medio de las tensiones que atraviesan al oficialismo por la situación de Manuel Adorni, el presidente Javier Milei inicia una semana con fuerte actividad política y una nueva gira internacional. Dará un discurso en un "think tank" libertario y realizará su sexto viaje a España desde que asumió.

Este lunes, el mandatario le tomará juramento a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial. El acto se realizará en el Salón Blanco de la Casa Rosada y marcará el inicio formal de una etapa en la que el economista quedará a cargo de la comunicación del Gobierno.

El martes, por otro lado, el Presidente participará de un encuentro organizado por la Fundación Faro, el centro de estudios cercano al oficialismo en el que Ravier se desempeñó como director académico. El evento reunirá a dirigentes, referentes y militantes libertarios.

Durante la jornada, el nuevo vocero presentará "La batalla por la macroeconomía", el libro que escribió junto a Milei y que aborda las diferencias entre algunas de las corrientes económicas más influyentes del último siglo. El cierre estará a cargo del mandatario.

El evento, denominado "Ideas para una sociedad libre", contará con la participación de David Friedman, hijo del economista Milton Friedman. Además, habrá una charla junto a Alberto Benegas Lynch hijo, uno de los intelectuales más cercanos a las ideas que impulsa el Presidente.

El sexto viaje de Milei a España desde que asumió

La rápida designación de Adrián Ravier también busca dejar resuelto el esquema de comunicación del Gobierno antes de una nueva gira internacional del Presidente.

El miércoles 24, Milei viajará a Madrid para cumplir una agenda centrada en reuniones con empresarios y actividades académicas. Será su sexta visita a España desde que llegó a la Casa Rosada.

Javier Milei estará en España desde el miércoles 24 hasta el sábado 27.

Durante su estadía, el Presidente mantendrá encuentros con directivos de empresas y fondos de inversión con presencia en la Argentina, entre los que se encuentran representantes del Banco Santander y del BBVA, de Telefónica, de Mapfre, y de otras compañías españolas con intereses en el país como Iberia, Indra y Dia.

El encuentro con los financistas fue organizado por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge. La reunión busca reforzar los vínculos comerciales y avanzar en la atracción de nuevas inversiones hacia la Argentina.

Por otro lado, el viernes 26 el mandatario brindará una exposición sobre economía en la Universidad CEU San Pablo, donde también recibirá una distinción por parte de las autoridades de la institución.

Por ahora, no están previstas reuniones con el presidente español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI.

Después de su paso por España, el 30 de junio Milei participará de la Cumbre del Mercosur en Paraguay. Luego viajará a Estados Unidos, donde el 4 de julio asistirá a las celebraciones por el Día de la Independencia, junto al presidente Donald Trump.