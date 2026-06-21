La oposición acorrala a Adorni y al Gobierno: "O lo echan o lo sacamos nosotros"

La permanencia de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete es la mayor discusión política del momento y este domingo sumó un nuevo capítulo con una fuerte declaración de la senadora nacional Carolina Moisés, quien advirtió que el Congreso podría avanzar con la interpelación del funcionario y una eventual moción de censura para expulsarlo del cargo: "O lo echan o lo sacamos".

La legisladora, que conduce el bloque Convicción Federal en la Cámara alta, sostuvo que la responsabilidad de resolver la situación de Adorni corresponde, en primera instancia, al presidente Javier Milei. Sin embargo, dejó en claro que si el Gobierno no actúa, el Parlamento tiene los mecanismos constitucionales para intervenir.

"Debería resolverlo el Poder Ejecutivo. Este funcionario debiera haber renunciado comprendiendo el nivel de daño que está generando no solamente a su gobierno, sino al país", afirmó, y lanzó una advertencia directa hacia la Casa Rosada: "O lo echan ustedes o lo sacamos nosotros".

En diálogo con radio Splendid, Moisés explicó que la controversia alrededor del Jefe de Gabinete alteró por completo las prioridades legislativas previstas para las próximas semanas: "Todo esta escalada con el problema de Adorni precipitó que la agenda del Senado se modificara con los distintos pedidos de interpelación que se presentaron".

La senadora nacional Carolina Moisés, muy crítica de Manuel Adorni y el Gobierno Nacional.

Senado: ¿Se viene la interpelación a Manuel Adorni ?

Según detalló la senadora, existe un escenario favorable para que prospere una convocatoria formal a Adorni. Para ello, recordó, se requiere reunir al menos 37 voluntades en la Cámara alta: "Para la interpelación yo creo que con seguridad, por lo que expresaron ya casi todos los bloques, están los votos".

De concretarse esa instancia, el funcionario debería concurrir al recinto para responder preguntas de los legisladores. Luego podría abrirse una etapa posterior vinculada a una eventual moción de censura, una herramienta prevista por la Constitución Nacional pero que jamás fue aplicada desde su incorporación: "Es la primera vez que vamos a tomar una decisión como esta con respecto a un jefe de Gabinete", remarcó Moisés.

La dirigente recordó que la figura del jefe de Gabinete fue creada con la reforma constitucional de 1994 y que el artículo 101 contempla mecanismos de control parlamentario como la interpelación y la censura. Sin embargo, explicó que nunca fueron utilizados, por lo que tampoco existe una reglamentación específica sobre su aplicación: "Entonces tenemos que ser cuidadosos con la puerta que estamos abriendo para futuros procesos", advirtió.

" Adorni tiene que dar explicaciones "

Aunque evitó anticipar si respaldará una eventual censura, Moisés insistió en que primero debe respetarse cada paso institucional previsto. "No podemos pasar por encima del procedimiento. Este señor tiene que ir y dar explicaciones", sostuvo.

En ese contexto, cuestionó la posibilidad de que Adorni se presente ante el Senado únicamente para exponer un informe de gestión, como había trascendido en los últimos días: "De ninguna manera podemos legitimar que este señor vaya y se siente ahí a hacer de cuenta que no pasa nada", expresó, al considerar que el funcionario atraviesa una profunda crisis de legitimidad política.

Javier Milei y su hermana Karina respaldan a Adorni a pesar de las denuncias.

Críticas a Milei y al desempeño de Adorni

La senadora también puso el foco en la decisión de Milei de mantener a Adorni en funciones pese a la creciente presión política. A su entender, el Presidente interpreta la situación como una maniobra impulsada por sectores opositores y medios de comunicación. "Creo que tiene un espíritu un poco paranoico, como si esto fuera una operación y los medios hubieran montado esto", afirmó Moisés.

Además, cuestionó el desempeño del jefe de Gabinete durante la crisis y sostuvo que cada una de sus intervenciones públicas terminó agravando el problema: "Cada vez que abre la boca, en vez de aclarar oscurece", disparó.

En este punto, Moisés incluso utilizó una metáfora médica para describir el estado político del funcionario. "Es como esos pacientes que dicen los médicos: una falla multiorgánica. Ya no le funciona el hígado, no le funciona el riñón, no le funciona el cerebro. No hay forma de curar este enfermo", manifestó.

Adornigate: preocupación por la imagen del país

Para Moisés, la situación ya no afecta únicamente al Gobierno sino también al funcionamiento de la nación y a la percepción internacional de la Argentina. "Nadie puede creer en este país si Adorni sigue trabajando o llevando adelante la administración nacional", afirmó.

Asimismo, sostuvo que las consecuencias del conflicto podrían extenderse más allá de las fronteras argentinas y generar preocupación entre inversores y organismos del exterior: "Creo que no están midiendo el daño que le hacen a la Argentina afuera", sintetizó.

Pese al protagonismo que adquirió el caso, la legisladora rechazó las críticas que apuntan a una supuesta paralización de la Cámara alta. "No es que el Senado dejó de trabajar, pero claramente esto se convirtió en una prioridad en la agenda parlamentaria", explicó.