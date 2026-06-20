"Belgrano donó su fortuna para hacer escuelas": Pullaro apuntó contra el enriquecimiento de Adorni en el acto en Rosario

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, lanzó una fuerte declaración de fuerte impacto político durante el acto central por el Día de la Bandera en Rosario.

Con el presidente Javier Milei y los miembros del gabinete nacional presentes, el mandatario provincial reivindicó la figura de Manuel Belgrano con una frase que resonó directamente en la interna oficialista.

"Manuel Belgrano no era un hombre que pertenecía a un bando, era un hombre que pertenecía a la patria. Donó su fortuna para fundar escuelas, cuando otros trabajaban para enriquecerse", disparó Pullaro desde el escenario del Monumento Nacional a la Bandera.

La alusión al enriquecimiento no pasó desapercibida, ocurriendo en medio de los cuestionamientos patrimoniales que envuelven al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

A pesar de las indirectas discursivas, el gobernador santafesino dedicó un tramo de su discurso para agradecer el apoyo de la Casa Rosada en materia de seguridad, destacando la labor coordinada junto a la ministra Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva para recuperar la tranquilidad en las calles de la ciudad de Rosario.

Gestos contundentes y fracturas expuestas en el palco oficial

El evento patrio sirvió como escenario para medir el termómetro de las relaciones en la cúpula del poder.

Mientras Javier Milei se mostró sumamente cercano a Manuel Adorni, a quien saludó con un efusivo abrazo al llegar, mantuvo una distancia absoluta con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La titular del Senado asistió a la ceremonia tras ser invitada por la gobernación local, luego de denunciar que la Casa Rosada no la había incluido en la comitiva oficial.

Durante todo el transcurso del acto, el Presidente evitó cruzar miradas o saludar a Villarruel, quien presenció las exposiciones ubicada en un sector reservado para las autoridades provinciales, a varios metros de la comitiva de ministros.

El reclamo federal por infraestructura y educación

Más allá de las lecturas políticas de la jornada, Pullaro aprovechó la centralidad del acto para profundizar en la necesidad de un esquema de país más federal.

El mandatario insistió en que el interior productivo necesita que los recursos tributarios vuelvan en infraestructura y defendió el rol social del Estado.

El gobernador remarcó que a Belgrano "le obsesionaba una idea revolucionaria: que la libertad sin educación era una trampa". En ese sentido, concluyó que la provincia continúa dando la batalla diaria por el progreso, asegurando que actualmente la población camina por Rosario "con mucha más esperanza que miedo".