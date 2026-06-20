Victoria Villarruel, en primera fila en el acto por el Día de la Bandera: frente a frente con Javier Milei

En la ciudad de Rosario, la vicepresidenta Victoria Villarruel escuchó en primera fila del acto oficial por el Día de la Bandera el discurso del presidente, Javier Milei. No estaba invitada por la Casa Rosada como es habitual, pero esta vez, decidió asistir igualmente.

"Irá en su condición de Vicepresidenta de la Nación", anticipaban de su entorno en la previa. Finalmente, la confirmación la hizo la propia Villarruel con un mensaje en X: "El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", publicó.

Villarruel llegó antes que Milei a la zona del Monumento de la Bandera, rodeado de un fuerte operativo de seguridad por la presencia de la primera plana del gobierno nacional. Recibió el saludo del gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro y del intendente Pablo Javkin.

El Presidente saludó a todos los ministros y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también ubicados en la primera fila, antes de subir al escenario. No se acercó a Villarruel, que estaba parada a pocos metros, a tan solo uno del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

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