Sin Villarruel: Milei no la invitó al acto de Rosario, pero la vice aun evalúa si va por su cuenta

Como cada acto oficial tras la ruptura de la relación política, desde la Casa Rosada mandaron las invitaciones para los festejos por el Día de la Bandera que encabezará el sábado el presidente del la Nación Javier Milei y no figura en la lista la vicepresidenta Victoria Villarruel.

"Veremos qué decide hacer, es decisión de ella", remarcaron desde el entorno de la presidenta del Senado a cronica.com.ar. Ya para el Tedeum del 25 de mayo se especuló con su asistencia pese a que tampoco fue invitada por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

En esa ocasión Villarruel optó por no ir. En la Rosada, no ocultaban en la previa cierto rezo para que fuera a la Catedral y se llevara los focos mediáticos que siguen a cada paso al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; hoy de nuevo en el ojo de la tormenta tras la presentación de su declaración jurada de bienes y las explicaciones al respecto.

El Tedeum del 25 de mayo sin Villarruel.

Todo ocurre en un martes clave de reuniones y negociaciones en la Cámara alta, donde el oficialismo busca suspender la sesión convocada para el jueves 23, cuando la oposición buscará interpelar a Adorni, bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Mientras los aliados del PRO y la UCR presionan por la renuncia del ministro coordinador al cargo, en la Casa Rosada insistieron ante este medio que la cúpula libertaria "no lo va a soltar".

Milei viaja el sábado a Rosario con Adorni y ministros

Tal es así que, con Adorni en la foto, el Gobierno preparan otra demostración de unidad ante los ruidos que genera la decisión de Milei de no correr a Adorni. No tienen intención de que Villarruel forme parte de la postal en Santa Fe.

Se espera la asistencia del canciller Pablo Quirno y los ministros de Economía, Luis Caputo; Justicia, Juan Bautista Mahiques, de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de Interior, Diego Santilli; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Lugones, de Defensa, Carlos Presti; y de Desregulación Federico Sturzenegger.

Igualmente, hay rumores sobre posibles faltazos de algún ministro disconforme, aunque cuando eso ocurre en la previa, la asistencia del Gabinete suele ser perfecta.

El gobierno está atento a las gestualidades y, en ese marco, no le envió la invitación una vez mas a Villarruel para el acto de Rosario.

Esta por verse qué harán los ministros, la mesa política y la vicepresidenta de la Nación en esta fecha patria.