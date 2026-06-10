Victoria Villarruel ratificó el reclamo: "La causa Malvinas trasciende gobiernos y generaciones, es una obligación moral y un compromiso irrenunciable con nuestra historia y nuestro futuro"

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, utilizó su cuenta personal en la red social X para reafirmar los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El pronunciamiento se realizó en el marco del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, una efeméride que conmemora la creación de la Comandancia Política y Militar de las islas en el año 1829.

Las Islas Malvinas forman parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de un reclamo soberano que la Argentina sostiene desde hace casi dos siglos con fundamentos históricos, jurídicos y geográficos incuestionables.



La designación de Luis Vernet en 1829 como autoridad... pic.twitter.com/LUFk9AfTXS — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 10, 2026

La vigencia del reclamo constitucional

La titular del Senado subrayó el carácter permanente e irrenunciable de la demanda territorial, elevando el diferendo con el Reino Unido al estatus de prioridad dentro de la agenda pública e institucional del país.

En su mensaje, la funcionaria vinculó el hecho histórico fundacional con el mandato que unifica el sentimiento popular y la doctrina diplomática del Estado.

La funcionaria destacó el valor del consenso interno respecto a la integridad territorial de la nación.

"La causa Malvinas trasciende gobiernos y generaciones. Es una política de Estado, una obligación moral y un compromiso irrenunciable con nuestra historia y nuestro futuro, plasmó Victoria Villarruel en el texto publicado en la red social X, donde ponderó que el reclamo por el archipiélago austral trasciende las diferencias políticas coyunturales del país.

El hito histórico de la soberanía

La conmemoración hace referencia directa al decreto dictado el 10 de junio de 1829 por el entonces gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, quien designó a Luis Vernet al frente de la estructura administrativa de las islas. Aquella medida legal interrumpió su ejercicio efectivo en 1833 a raíz de la ocupación militar de la corona británica.

Con esta manifestación institucional, las autoridades gubernamentales buscan dar continuidad al posicionamiento estratégico frente a los foros internacionales.

La publicación se acopló a los comunicados técnicos emitidos por los ministerios nacionales, orientados a visibilizar la persistencia de la disputa de soberanía y el rechazo a cualquier tipo de explotación unilateral de recursos naturales en el área bajo litigio.