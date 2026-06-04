Villarruel apuntó contra Patricia Bullrich por el "desmanejo" en el tratamiento de los pliegos: "No estamos juntando caramelos"

Victoria Villarruel llegó este jueves al Senado con gripe pero sin resignar su costado más filoso. Antes de ingresar al recinto, la vicepresidenta apuntó directamente contra Patricia Bullrich por los cambios sucesivos en la cantidad de pliegos a tratar: en la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles se había acordado debatir 50 designaciones, pero la cifra fue escalando hasta llegar a 73 este jueves.

"Hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco", disparó la presidenta del Senado ante los periodistas acreditados.

Villarruel fue más lejos y cuestionó también los tiempos de información al interior del bloque oficialista. Según señaló, el listado definitivo de pliegos a tratar llegó apenas media hora antes de la sesión. "Hay que preguntarle a la presidenta del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol", insistió.

El caso Michelli, en el centro de la escena

En el mismo tramo de declaraciones, Villarruel se refirió a su reunión con María Verónica Michelli, candidata a jueza cuya designación se convirtió en uno de los episodios más incómodos para el oficialismo en las últimas jornadas.

La magistrada había obtenido dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos con nueve firmas de senadores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y espacios provinciales, lo que la dejaba en condiciones de ser votada por el pleno. Sin embargo, la Casa Rosada decidió impulsar el retiro de su candidatura, generando sorpresa y una discusión política e institucional sobre los alcances de esa facultad cuando el trámite parlamentario ya estaba avanzado.

Sobre el encuentro, Villarruel dijo que le parecía adecuado reunirse con los candidatos y que fue Michelli quien solicitó la cita para hablar de su situación. Fuentes de su entorno aclararon que la vicepresidenta respeta las mayorías del Senado y no iría en contra de las nueve firmas que ya respaldan el pliego.

Desde el bloque justicialista, José Mayans sumó otro dato de tensión: sostuvo que fue la propia Villarruel quien en Labor Parlamentaria planteó la necesidad de darle tratamiento al pliego de Michelli, y que el peronismo estaba dispuesto a aportar los dos tercios necesarios para votarlo ese mismo día.

Una pelea con historia

El cruce entre Villarruel y Bullrich no es nuevo. La relación entre ambas acumula roces desde el inicio de la gestión, con episodios que incluyeron cruces públicos y momentos de tensión abierta en el propio Senado. Este jueves, con la vicepresidenta señalando por su nombre a la titular del bloque oficialista como responsable del "descontrol", la grieta interna volvió a quedar expuesta.