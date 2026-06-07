Villarruel alertó sobre las "campañas de desprestigio contra quien piensa distinto" en medio de la interna libertaria

La vicepresidenta Victoria Villarruel saludó este domingo a los trabajadores de prensa por el Día del Periodista y aprovechó por volver a marcar diferencias con el Ejecutivo que encabeza el presidente Javier Milei al subrayar la importancia del rol del periodismo.

"En el Día del Periodista quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda. La Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta", recalcó la titular del Senado que de esta forma se diferenció del Presidente que en varias ocasiones expresó su rechazo hacia muchos trabajadores del periodismo y los medios de comunicación.

En el Día del Periodista quiero saludar especialmente a quienes viven esta profesión como un servicio y no como una herramienta de operaciones, extorsión o propaganda.



La Argentina necesita un periodismo que investigue, que pregunte, que incomode cuando haga falta. No... pic.twitter.com/sYf0uxqoRS — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 7, 2026

En este marco, Villarruel enfatizó que "muchas veces lo más difícil no es decir la verdad, sino sostenerla cuando aparecen las presiones, las campañas de desprestigio o los ataques coordinados contra quien piensa distinto". "Lo sé bien. En este tiempo me tocó ver cómo algunos utilizan micrófonos y redes no para informar, sino para deformar, agredir y construir enemigos", advirtió.

Asimismo, valoró que también hay "periodistas valientes" que "aun en medio de un clima cada vez más hostil, siguen trabajando con honestidad y respeto por la verdad".

"Siempre sostuve que una democracia sana necesita libertad de prensa, pero también responsabilidad. Porque informar no es manipular. Y opinar no debería significar destruir al que está enfrente", añadió.

"En el Senado nunca vamos a limitar el acceso de quienes cumplen la tarea de informar"

Asimismo, en su rol de titular del Senado, Villarruel remarcó que "las instituciones deben tener las puertas abiertas al periodismo y también a la ciudadanía".

"Por eso, en esta Casa de las Provincias nunca vamos a limitar el acceso de quienes cumplen la tarea de informar. El Congreso de la Nación debe seguir siendo un ámbito de pluralidad, de diálogo y de convivencia democrática, aun en medio de las diferencias", sentenció.