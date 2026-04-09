Milei aseguró que el 95% de los periodistas son delincuentes

En un contexto de creciente presión social y caída en los indicadores de aprobación, el presidente Javier Milei volvió a elegir la confrontación directa como estrategia de comunicación. Esta vez, el objetivo fue nuevamente el periodismo, al que calificó en términos de una dureza inédita para la investidura presidencial.

Durante una reciente entrevista otorgada a la televisión estatal, el mandatario arremetió directamente contra los trabajadores de prensa a los que catalogó de "delincuentes". El presidente indicó que: "escuchaba a un periodista que trabaja en un medio digital y en un canal de televisión; conozco a quién responde su pluma. Hay que decirlo abiertamente: El 95% de los periodistas argentinos son delincuentes y escriben ya sea por mandato de otros países, o financiados por otros países, o con medios que tienen conflictos con el gobierno porque quieren prebendas, o responden a empresaurios. El 95% del periodismo está sucio", sentenció Milei sin tapujos.

La entrevista siguió luego por otros carriles y desembocó en episodios de visible ira presidencial cuando se refirió a quienes querían "voltearlo", aunque las preguntas no llegaron nunca a incomodarlo, fue entrevistado por dos economistas partidarios de sus políticas, uno de ellos el converso Alberto Aracre, ex funcionario de Alberto Fernández.