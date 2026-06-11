Villarruel, sobre la declaración jurada de Adorni: "Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones"

La vicepresidenta Victoria Villarruel tomó distancia una vez más de Manuel Adorni al cuestionar las explicaciones que brindó el jefe de Gabinete sobre su patrimonio y la presentación de su declaración jurada.

"'Vicky', ¿le creés a Adorni?", le preguntó en la noche de este miércoles un usuario de la red social X. La respuesta de la titular del Senado fue contundente. "No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones", contestó.

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La crítica estuvo dirigida a las declaraciones realizadas por Adorni luego de hacer pública su declaración jurada patrimonial, en la que detalló bienes, movimientos financieros y ahorros en dólares.

El ministro coordinador explicó que parte de los fondos declarados corresponden a ahorros acumulados junto a su esposa fuera del sistema bancario. "Ahorramos 'en negro' como todos los argentinos", sostuvo.

Adorni también manifestó que una parte sustancial del crecimiento patrimonial familiar estuvo vinculada a inversiones en criptomonedas y afirmó que obtuvo ganancias cercanas a los 300.000 dólares mediante operaciones con Bitcoin.

Las explicaciones del funcionario generaron cuestionamientos de distintos sectores políticos.

La respuesta de Villarruel sumó así un nuevo capítulo a las diferencias que mantienen ambos dirigentes dentro de La Libertad Avanza (LLA).

La Vicepresidenta ya había expresado críticas hacia otros integrantes del entorno presidencial.

El nuevo mensaje de la Vicepresidenta se trata de una señal más de distanciamiento respecto de uno de los principales funcionarios del Gobierno nacional.