Día de la Bandera con despliegue de internas: Milei lleva a Adorni a Rosario, Villarruel va por las suyas y el gabinete en vilo

El presidente Javier Milei viajará el sábado por la mañana a la ciudad de Rosario para encabezar el acto por el Día de la Bandera. Será otra oportunidad para respaldar al jefe de Gabinete Manuel Adorni y hacer equilibrio entre las internas. Capítulo aparte para el desafío de la vicepresidenta Victoria Villarruel que de nuevo no fue invitada pero, esta vez, irá por su cuenta.

La frase "no nos entra un quilombo más" es del peronismo opositor cuando gobernaba el país y lo acechaba el desorden político de sus internas, pero es aplicable en la previa de una jornada que promete varios episodios ruidosos para La Libertad Avanza.

Con el Monumento a la Bandera recién restaurado por la provincia de Santa Fe de fondo, Milei tendrá que repartir abrazos y señales de sintonía violeta nuevamente, tal cual lo hizo en el Tedeum del 25 de mayo, con varios de los invitados. El esfuerzo podría incluir un mensaje al respecto en su discurso.

Javier Milei en el Tedeum del 25 de mayo.

La escena contará con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro -que viene de recibir hace pocos días al expresidente de la Nación y fundador del PRO, Mauricio Macri- y con el intendente Pablo Javkin.

Desde el partido amarillo pidieron públicamente a Milei que no vaya acompañado por Adorni. Las autoridades locales organizan para después del acto una fiesta popular, por lo que se espera que sea una fecha patria concurrida en Rosario y con un fuerte operativo de seguridad alrededor de Milei y sus funcionarios.

Manuel Adorni está confirmado para el acto en Rosario

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron hoy a cronica.com.ar la asistencia de Adorni. Ese entorno todavía atraviesa una semana difícil, con desmentidas de renuncia o licencia o de un giro en la postura de Milei que "no lo va a soltar", aseguran.

Ocurre en medio de novedades judiciales en torno a su patrimonio y aún falta el viernes. La presencia de Adorni en Rosario dará que hablar: no sólo el PRO está incómodo, hace rato que algunos de los ministros intentan evitar la foto con él.

Uno de los recientes abrazos en publico de Milei y Adorni.

Esa situación se agravó con el avance en el Congreso para su cada vez mas posible interpelación y moción de censura. En ese marco y pese a haber dejado en claro su postura contraria a la permanencia de Adorni en la Jefatura de Gabinete, la senadora Patricia Bullrich jugó en tándem con otros miembros de la mesa política y consiguió patear a la semana próxima la sesión en la que se tratará el asunto.

La jefa de bancada del oficialismo en la Cámara alta, según confirmo también su entorno a este medio, dará el presente en Rosario.

Sin invitación, pero Villarruel esta confirmada

La organización y las invitaciones dependen de Presidencia, a cargo de la secretaria general del área, Karina Milei, quien dejó pasar por ahora los actos de insubordinación de Bullrich.

La hermana del Presidente mirará con lupa la asistencia de todos los ministros y funcionarios de primera línea. Asunto separado será el de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

Uno de los saludos en el Congreso entre Milei y Villarruel.

La relación con la cúpula violeta está rota desde hace rato, pero a la luz de la debilidad generada por el "Adornigate", parece haber espacio para cambiar la distancia que mantuvo en los últimos años con los actos oficiales por fechas patrias.

Esta vez, Villarruel tampoco fue invitada pero confirmó que no se lo va a perder con un mensaje en X. Fuentes con acceso a su despacho resumieron la decisión a este medio: "Asistirá en su condición de Vicepresidente de la Nación". Habrá que ver si de la organización deciden sentarla al lado del Presidente, como indica el protocolo, o no.