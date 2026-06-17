Una concejala del PRO de Rosario le pidió a Javier Milei que Manuel Adorni no vaya al acto del Día de la Bandera

La concejala del PRO Anita Martínez le envió una carta abierta al presidente Javier Milei para pedirle que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no forme parte de la comitiva oficial que viajará a Rosario para participar del acto por el Día de la Bandera, el próximo 20 de junio.

La edil sostuvo que la fecha tiene un fuerte valor simbólico para la ciudad y consideró que sería un error que las controversias políticas del momento se mezclen con una ceremonia dedicada a homenajear a Manuel Belgrano.

El pedido de Anita Martínez a Javier Milei

En la carta dirigida al mandatario, Martínez destacó la importancia de la presencia presidencial en la conmemoración y recordó que cada año miles de chicos de todo el país llegan al Monumento Nacional a la Bandera para realizar la tradicional promesa a la bandera.

"Siempre es grato contar con la presencia de su investidura en la conmemoración del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano", expresó.

Luego formuló el pedido concreto: "Le escribo esta carta, a fin de solicitarle que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no integre la comitiva que lo acompañará durante su paso por nuestra ciudad".

Para la concejala, "sería imprudente que los conflictos y los escándalos del presente empañen un ritual tan valioso y noble como la jura a la bandera".

Los argumentos de la concejala contra la presencia de Adorni

Aunque la carta no desarrolla cuestionamientos específicos, el planteo se produce en medio de la controversia nacional por las explicaciones que dio Manuel Adorni sobre su patrimonio y los fondos incorporados a su declaración jurada, luego de admitir ahorros no declarados y operaciones con criptomonedas.

En ese contexto, Martínez apeló a la figura de Manuel Belgrano para reforzar su postura. "En memoria de nuestro prócer, quien dejó este mundo en condiciones de total austeridad, tenemos que dar el ejemplo ante quienes prometen proyectar el amor y el servicio a la patria por sobre todas las cosas", escribió.

Finalmente, cerró la carta con un llamado a preservar el clima de la ceremonia: "Sin egos, ni mezquindades. Dejo la presente solicitud a su consideración. Celebremos en paz, izando la insignia que Belgrano nos legó".