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Miércoles, 17 de junio de 2026

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REUNIÓN CLAVE

El Senado define si sesiona mañana: el oficialismo busca blindar a Adorni y suspender la convocatoria

Este tarde se reunirá la comisión de Labor Parlamentaria. El peronismo intenta avanzar con un proyecto para interpelar al jefe de Gabinete.

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Los presidentes de los bloques del Senado se reunirán esta tarde para definir si sesionan este jueves para tratar, entre otros temas, un proyecto de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

A las 18 se llevará a cabo el encuentro de Labor Parlamentaria que comandará la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, en una reunión en la que La Libertad Avanza (LLA) intentará suspender la sesión donde también se podrían tratar siete pliegos de jueces y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

La maniobra del bloque que conduce Patricia Bullrich tiene como objetivo central desactivar el pedido de interpelación. El oficialismo confía en que llegarán a un acuerdo con los aliados y los denominados dialoguistas para suspender la sesión por una semana.

El mejor escenario para el PRO y la Unión Cívica Radical, entre otros espacios, es que renuncie el cuestionado funcionario y solo estarían dispuestos a esperar una semana más. De lo contrario, advierten que podrían votar una interpelación del funcionario y hasta una moción de censura, señaló un vocero del sector a la agencia Noticias Argentinas.

El bloque que conduce Patricia Bullrich busca postergar la sesión por una semana.
El bloque que conduce Patricia Bullrich busca postergar la sesión por una semana.

Por su parte, el peronismo es el sector que impulsa la interpelación y moción de censura contra el funcionario por lo que aguarda la reunión de Labor Parlamentaria para reclamar que se debata este jueves su proyecto de resolución, aunque aún no tiene los dos tercios para el tratamiento sobre tablas. El espacio tiene 25 votos y podría sumar tres de Convicción Federal, dos de senadores santacruceños, tres de Provincias Unidas y una salteña, con lo cual alcanzaría 34 votos, lejos de poder abrir el recinto de sesiones.

Adorni expondrá el 2 de julio en el Senado

A la espera de lo que ocurra esta semana en el Senado, en las últimas horas el jefe de Gabinete confirmó que el 2 de julio concurrirá al recinto para presentar su informe de gestión.

"Señora presidente: tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Senado el próximo día jueves 2 de julio, y así brindar el informe N° 146, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del gobierno", expresó Adorni en una carta dirigida a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

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