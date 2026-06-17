Adorni confirmó cuándo expondrá en el Senado en medio del intento opositor por interpelarlo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó en las últimas horas cuándo concurrirá al Senado para presentar su informe de gestión, aunque desde los bloques opositores e incluso sectores aliados al Gobierno de Javier Milei quieren avanzar con el tratamiento de un proyecto para interpelar al funcionario investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y que volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras las insólitas explicaciones que dio sobre el crecimiento de su patrimonio.

"Señora presidente: tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de poner en su conocimiento, y a través suyo, a los Senadores de la Nación, mi disposición a concurrir al Senado el próximo día jueves 2 de julio, y así brindar el informe N° 146, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del gobierno", manifestó Adorni en una carta dirigida a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

La decisión del ministro coordinador de confirmar la fecha en la volverá al Congreso se da en un contexto atravesado por la fuerte presión de bloques opositores, tanto en el Senado como en Diputados, que buscan tratar proyectos para interpelar al funcionario, un proceso que podría derivar en una moción de censura y su eventual destitución.

En este marco, el Senado tendrá este miércoles desde las 18 una reunión de Labor Parlamentaria para definir si mañana tendrá una sesión en la que el peronismo pretende tratar una propuesta para interpelar a Adorni.

Adorni brindará un informe de gestión en julio pero la oposición quiere interpelarlo antes.

El objetivo de La Libertad Avanza (LLA) es que el encuentro se suspenda y si bien la titular de la bancada, Patricia Bullrich, había avanzado en un acuerdo con los bloques dialoguistas, no hay predisposición de esos espacios políticos de esperar hasta los primeros días de julio para que el jefe de Gabinete asista a la Cámara. Es que en el informe de gestión, Adorni puede no responder ninguna pregunta sobre su patrimonio y solo referirse a la gestión del Gobierno.

Con su futuro incierto, Adorni prepara el informe de gestión

A la espera de lo que ocurra en el Congreso y también en el plano judicial, Adorni continúa con su bajo perfil de las últimas semanas y se concentra en la preparación del informe de gestión que brindará en el Senado.

Asimismo, la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales que coordina Ignacio Devitt se prepara para recopilar las consultas de los distintos bloques y activar el operativo que desplegará para evacuar las dudas.

No se descarta, además, que la parte inicial de la exposición del ex vocero presidencial contemple las explicaciones en torno a las diferencias en las declaraciones juradas que admitió en la entrevista que brindó luego de hacer pública la de 2025. "La idea es ir a dar la cara. No dejarse correr por la oposición ni por senadores que responden a algunos gobernadores", planteó una fuente del entorno de Adorni a la agencia Noticias Argentinas.