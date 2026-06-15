La oposición busca avanzar con la moción de censura contra Adorni: el PRO evalúa dar quórum

La oposición insistirá esta semana en sus intentos de avanzar en una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien continúa con el respaldo del presidente Javier Milei pese al avance de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y tras la presentación de su declaración jurada que motivó nuevas críticas, en especial, por admitir que tenía ahorros sin declarar, lo que había negado en ocasiones anteriores.

La novedad por estas horas es que el PRO, el principal aliado de La Libertad Avanza (LLA), evalúa dar quórum en la Cámara de Diputados en la sesión pedida para el 23 de junio, que incluye un temario de seis expedientes que abarca desde informes básicos, pasando por pedidos de interpelación y hasta mociones de censura, el mecanismo constitucional para destituir al ministro coordinador.

"No hay postura definida. Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días", advirtieron desde el bloque que preside Cristian Ritondo a una consulta de la agencia Noticias Argentinas.

En tanto, desde la Unión Cívica Radical indicaron que habrá una reunión del interbloque Fuerzas del Cambio (que incluye también al MID) para definir una postura común entre el martes y el miércoles de esta semana.

En la fallida sesión del 13 de mayo, que la propia oposición solicitó su suspensión por falta de apoyos, el PRO, la UCR y el sector más colaboracionista de Provincias Unidas habían decidido no dar quórum pero la presentación de la declaración jurada de Adorni y sus insólitas justificaciones patrimoniales en una entrevista televisiva desataron una tormenta que pone en riesgo la continuidad del jefe de Gabinete. Es que el descontento no solo unificó al peronismo y a los bloques de izquierda, sino que fracturó el blindaje aliado del Gobierno.

El Senado también analizará el caso Adorni

Asimismo, se sumó el viernes un proyecto de resolución presentado por el peronismo del Senado para interpelar y tratar una moción de censura contra Adorni. El interbloque Popular presidido por José Mayans solicitó la convocatoria a una "sesión urgente" en la que se trate esta resolución que, de ser aprobada, obligue al ministro coordinador a comparecer a la Cámara alta en un plazo máximo de "siete días".

El sector opositor ampara su reclamo en el artículo 101 de la Constitución Nacional y argumenta que existen "irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones" en las presentaciones que Adorni realizó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).

Para poder aprobar los pedidos de interpelación y las mociones de censura contra Adorni, la oposición precisa reglamentariamente, tanto en Diputados como en el Senado, una mayoría especial de dos tercios ya que los expedientes llegarán al recinto sin dictamen. Se trata de mayorías inalcanzables para la oposición en este momento, por lo que la expectativa real de cara a esas sesiones es primero reunir el quórum y luego aprobar el emplazamiento de las comisiones respectivas para destrabar el tratamiento de los proyectos. Esto obligaría al oficialismo a abrir el debate en los cuerpos de trabajo que hoy mantiene bloqueados, prolongando la exposición pública del escándalo que tiene como protagonista al ex vocero presidencial.