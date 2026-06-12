El PRO apuró a Javier Milei: "queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni"

"Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni". Así fue el breve pero contundente mensaje del PRO, partido fundado por el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, en la red social X al mandatario nacional, Javier Milei, líder de La Libertad Avanza.

Mientras en el Congreso la oposición férrea del peronismo acelera para interpelar al Jefe de Gabinete Manuel Adorni, en las redes se pelea otro partido de cara a los acuerdos electorales 2027 y los amarillos no dudaron en presionar a los violetas por la salida del funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El PRO redobló con ese mensaje la presión pública a Milei para que corra del cargo a Adorni. Ocurre en paralelo con el aceleramiento de las tratativas entre todos los bloques del Senado para interpelar al ministro coordinador el próximo martes 23 en la sesión ya pedida.

El PRO presiona a Javier Milei para que eche a Manuel Adorni.

Falta definirse si la embestida opositora contra Adorni contará con todo el arco opositor y sus tonos aliados, dialoguistas y otros. Qué harán el PRO, la UCR y algunas bancas de partidos provinciales será clave para el quórum.

Si esas negociaciones avanzan, el funcionario de Milei se arriesga a la expulsión mediante una moción de censura que deberían aprobar también en la Cámara de Diputados.

Segundo mensaje fuerte del PRO a Milei sobre Adorni

El mensaje breve al cierre de la semana del PRO contra Adorni fue la continuación del misil que soltó en redes el día en que el jefe de Gabinete presentó su declaración jurada de bienes.

"Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible".

Javier Milei y Manuel Adorni en Olivos.

Ese comunicado concluyó: "En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura. No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige".