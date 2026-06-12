Caso Manuel Adorni: la Justicia investigará los fondos declarados

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó, con carácter urgente, un pedido al juez Ariel Lijo para que ordene la obtención de las declaraciones juradas de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, y así investigar el origen de los fondos con bitcoin que el jefe de Gabinete incluyó en su presentación. En una entrevista televisiva, el ministro coordinador afirmó que no había declarado cientos de miles de dólares que había ganado en la criptomoneda y que ahorró toda su vida "en negro, como todos los argentinos".

Lo informado por Adorni en la documentación que entregó a la Oficina Anticorrupción será cotejado con los gastos, deudas e ingresos que está contabilizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). No será la única medida que tomará Pollicita. También se reunirá con los peritos de la DAFI para que se incorporen los 500.000 dólares que Adorni dijo tener en una entrevista.

A su vez, desde la fiscalía evalúan de qué manera pedir la información sobre el dinero en bitcoin que dijo tener el funcionario para poder confirmar que lo que declaró sea cierto. El fiscal también solicitará la declaración jurada reservada de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, como parte de las medidas destinadas a reconstruir el patrimonio familiar y contrastar la información presentada ante los organismos de control.

La investigación tomó impulso luego de las declaraciones públicas del jefe de Gabinete, quien admitió que durante años mantuvo ahorros no declarados junto a su esposa y aseguró que una parte significativa de su patrimonio proviene de inversiones realizadas en bitcoin.

Por eso Pollicita analizará la documentación vinculada a los activos digitales mencionados por el funcionario. En la fiscalía evalúan cuál es el mecanismo más adecuado para requerir información que permita verificar la existencia de esos fondos y confirmar que fueron incorporados a las declaraciones patrimoniales correspondientes.

Manuel Adorni presentó su declaración jurada y reconoció que tenía ahorros "en negro".

Las explicaciones de Adorni se produjeron en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales y luego de que se conociera la presentación de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción.

El funcionario reconoció que había omitido declarar parte de sus ahorros y atribuyó esa situación a un error que, según dijo, arrastró durante años. "Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error", afirmó. Además, aseguró que abonará "hasta el último impuesto" y las sanciones que eventualmente correspondan.

Las contradicciones de Adorni

Adorni sostuvo que presentó de manera anticipada su declaración jurada correspondiente a 2025 y que también realizó rectificaciones de las presentaciones de 2023 y 2024. Según explicó, al ingresar al gobierno replicó información patrimonial de años anteriores sin incorporar parte de los ahorros acumulados junto a su esposa.

"Lo que hago es copiar mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que yo había hecho con mi mujer durante toda la vida. Arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta este año", señaló.

Sin embargo, esas explicaciones contrastan con declaraciones públicas realizadas previamente por el propio funcionario. En marzo había asegurado ante periodistas acreditados en Casa Rosada que "todo lo que tiene que estar declarado está declarado". Un mes después, durante una exposición en la Cámara de Diputados, sostuvo que en sus declaraciones juradas figuraban "todos los detalles de los bienes" que integraban su patrimonio y que "nunca existió ocultación alguna".

Las actuaciones judiciales se desarrollan mientras el juez federal Ariel Lijo concentra dos expedientes que involucran al jefe de Gabinete. Uno de ellos investiga su evolución patrimonial por presunto enriquecimiento ilícito. El otro analiza su vínculo con Marcelo Grandio, periodista y amigo del funcionario que obtuvo contratos con el Estado y financió un viaje en avión privado a Punta del Este para Adorni y su familia.

En paralelo, tanto Adorni como Angeletti solicitaron adherir al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Esa modalidad, reglamentada por el gobierno y vigente para el período fiscal 2025, exime a los contribuyentes de informar patrimonio y consumos personales. Fuentes oficiales señalaron que la adhesión al sistema no implica automáticamente el acceso a los beneficios previstos por el régimen de inocencia fiscal.