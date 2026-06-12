Más presión de la oposición contra Adorni: "No puede seguir siendo jefe de Gabinete", advirtió Schiaretti

Las críticas de la oposición al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúan y este viernes fue el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien encabezó un pedido de diputados y senadores para exigir que el ministro coordinador dé un paso al costado tras las explicaciones que brindó sobre su crecimiento patrimonial en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

"Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más", exigió el diputado y referente del peronismo cordobés en un mensaje publicado en su cuenta en X.

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