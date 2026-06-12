La Justicia pidió la última declaración jurada del hermano de Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA) por Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el legislador, quien integró el Ministerio de Defensa de la Nación.

La medida busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a la función pública nacional con el fin de verificar si existieron inconsistencias entre sus ingresos, bienes y obligaciones declaradas.

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El diputado bonaerense, según la documentación presentada ante la OA, volvió a rectificar su declaración jurada y, en esa nueva corrección, informó que el 50% de la valuación de su vivienda ubicada en la localidad platense de City Bell asciende a $52,6 millones y no a $67,5 millones, contra lo que había detallado en una presentación realizada en mayo último.

Además, sumó cinco cajas de ahorro en las que declaró poseer un total de $2 millones.

El ex funcionario nacional, en la rectificación presentada en mayo, había informado el ingreso de una herencia por $21 millones.

El comienzo de la causa

La causa comenzó a raíz de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y recayó por sorteo en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas, quien delegó la investigación a Marijuan.

La presentación de Pagano alertó sobre eventuales inconsistencias en el patrimonio declarado por el diputado libertario, quien llegó a la función pública de la mano de su hermano, como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, antes de ser promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

Adorni, en las últimas elecciones, consiguió una banca en la Cámara de Diputados bonaerense.

Marijuan, por su parte, ya pidió informes a más de 30 organismos o entidades, además de haber requerido levantar el secreto fiscal y bancario del legislador.