Piden la indagatoria del hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito

El fiscal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria del diputado bonaerense y ex funcionario nacional Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa por supuesto enriquecimiento ilícito y presunta omisión maliciosa en declaraciones juradas.

La solicitud se realizó en las últimas horas ante el Juzgado Federal N° 6, que subroga el juez Daniel Rafecas, y se enmarca en una investigación que abarca el período 2023-2026.

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La investigación busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a la función pública nacional y verificar si existieron inconsistencias entre sus ingresos, bienes y obligaciones declaradas.

El fiscal, en el texto con su petición, puntualizó que Adorni es "un profesional con capacitación universitaria en el control del sector público, con veinte años de antigüedad como perito contador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, dedicado a tareas de registración y declaraciones juradas".

En este marco, advirtió que el legislador bonaerense "de modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales al asumir y desempeñar los cargos jerárquicos, como auditor interno incluso, para los que fue designado en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación".

El fiscal alertó que "Adorni insertó datos falsos y omitió declarar bienes que por ley debía incluir en, al menos, sus Declaraciones Juradas Anual 2024 y Baja 2025, con la finalidad de falsear su patrimonio y ocultar datos del debido control realizado a partir de aquellas declaraciones".

Marijuan sostuvo que existe "un cuadro de sospecha" que permite considerar que el ex funcionario nacional obró "ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias, y falseando los montos sobre los que se encontraba obligado a declarar con veracidad respecto de su patrimonio".

La declaración jurada del hermano de Adorni

En el mismo expediente, la semana última Marijuan había pedido la última declaración jurada que presentó Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Según la documentación presentada ante ese organismo, el diputado bonaerense volvió a rectificar su declaración jurada recientemente.

En esa nueva corrección informó que el 50% de la valuación de su vivienda ubicada en la localidad platense de City Bell asciende a $52,6 millones y no a $67,5 millones, contra lo que había consignado en una presentación realizada en mayo último.

Además, sumó cinco cajas de ahorro en las que declaró poseer un total de $2 millones. En la rectificación presentada en mayo, también había informado el ingreso de una herencia por $21 millones.