El Senado postergó una semana la sesión por Adorni donde definiría que sea interpelado el 2 de julio

Tras una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, se postergó la sesión que se iba a realizar este jueves.

Si la interpelación a Adorni es aprobada el próximo 25, el funcionario deberá presentarse a dar explicaciones el 2 de julio, el mismo día en que presentará su segundo informe de gestión ante la cámara alta.

"Si ese proyecto de interpelación tiene una mayoría, eso podría llevar o no a una moción de censura", analizó la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, en diálogo con la prensa a la salida de la labor parlamentaria. Y agregó: "Yo informaré al Poder Ejecutivo de esta circunstancia y veremos qué medidas se toman".

Adorni con este escenario deberá no solo presentarse a dar su informe de gestión, sino que también deberá someterse a la preguntas de los senadores en el medio de la investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito.

Definición del llamado a interpelación

La reunión de Labor Parlamentaria se llevó a cabo después de un extenso encuentro entre la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y los bloques dialoguistas donde desde la UCR, el PRO y bloques provinciales, le anticiparon su decisión de promover la interpelación, aunque aceptaron demorar la sesión por una semana.

Respecto a esta iniciativa, el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, afirmó que la permanencia de Manuel Adorni en el cargo de jefe de Gabinete "no da para más" y dijo que su bloque acompañará "un pedido de censura o remoción" si el funcionario no da explicaciones sobre su patrimonio y se llega a debatir esa instancia.

"Adorni no puede estar más en su cargo, lo dijo nuestro partido y lo expresó el ex presidente (Mauricio) Macri en un comunicado. La continuidad de Adorni en su cargo está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión"