Milei habló por el acto del Día de la Bandera y destacó a Belgrano como el "primer intelectual liberal económico argentino"

Este sábado se conmemora en Argentina el Día de la Bandera; es por eso que el presidente Javier Milei encabezó el acto central que se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, donde reivindicó a Manuel Belgrano.

Ante una multitud reunida en el Monumento Nacional a la Bandera, el mandatario recordó el legado del creador de la enseña patria y sostuvo que sus ideas siguen vigentes más de dos siglos después.

Milei destacó a Belgrano como un impulsor de la modernidad argentina

Durante su discurso, Milei afirmó que Belgrano fue mucho más que el creador de la bandera y destacó su rol como intelectual, economista, periodista y protagonista de la construcción nacional.

"Recordamos hoy la creación del símbolo que nos une, nos representa y nos identifica como pueblo", expresó el Presidente al comenzar su mensaje.

Luego aseguró que "este es el momento de recordar a Manuel Belgrano", mientras agradecía las muestras de afecto de los asistentes.

Discurso del Presidente Javier Milei en el acto oficial por el Día de la Bandera 2026 en Rosario. pic.twitter.com/pmMl0WCGLi — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 20, 2026

Para Milei, el prócer fue una figura clave en la llegada de las ideas modernas al Río de la Plata. "Belgrano representa el ingreso a la modernidad del Río de la Plata y de la futura Argentina. Lideró la difusión de nuevas ideas económicas desde el Consulado, escribió el primer libro de economía producido en estas tierras y fundó uno de los primeros periódicos del país", señaló.

El mandatario también repasó distintos momentos de la trayectoria del creador de la bandera, desde su participación en la Revolución de Mayo hasta su actuación militar durante la guerra por la independencia.

"Fue revolucionario en las ideas y valiente en la acción", sostuvo.

En otro tramo de su discurso, destacó el compromiso personal de Belgrano con la construcción del país. "Fue rico y murió pobre a los 50 años, habiendo entregado todo por su patria", afirmó.

Hacia el final del acto, Milei vinculó el legado de Belgrano con los valores que impulsa su gestión y remarcó la importancia de la libertad individual y económica.

"Aquí en Rosario, donde flameó por primera vez la bandera, la bandera que nació frente a este río sigue representando hoy lo mismo que representaba hace más de dos siglos: la libertad política para gobernarnos a nosotros mismos y la libertad económica para trabajar, producir, comerciar y prosperar", manifestó.

Además, aseguró que la historia argentina se construyó a partir de quienes se animaron a desafiar los límites de su época.

"La Argentina no nació de la resignación, nació de la audacia. Nació de hombres y mujeres que se animaron a imaginar una patria libre cuando parecía imposible", expresó.

Finalmente, sostuvo que mientras existan argentinos dispuestos a defender "la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad, la producción y la independencia nacional", el legado de Manuel Belgrano continuará vigente.

El acto se desarrolló en el Monumento Nacional a la Bandera y contó con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de miles de personas que se acercaron a Rosario para conmemorar una de las fechas patrias más importantes del calendario argentino.