Día de la Bandera: a qué hora será el acto de Javier Milei en Rosario y quiénes asistirán

El presidente Javier Milei encabezará este sábado 20 de junio el acto central por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, donde se conmemorará un nuevo aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, creador de la enseña nacional.

La ceremonia se realizará en el histórico Monumento Nacional a la Bandera y contará con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de miles de personas que cada año participan de los homenajes.

A qué hora empieza el acto y quiénes participarán

Según el cronograma previsto, la actividad oficial comenzará a las 10 de la mañana con la llegada de Milei al Monumento Nacional a la Bandera.

Tras el izamiento de la bandera argentina, la Banda Tambor de Tacuarí del Regimiento de Infantería de Patricios interpretará la tradicional canción "Aurora", mientras que posteriormente los presentes entonarán el Himno Nacional Argentino.

Luego llegará el momento de los discursos. El primero en tomar la palabra será el intendente de Rosario, Pablo Javkin. A continuación hablará el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el cierre estará a cargo del Presidente.

Después de las alocuciones se realizará la tradicional toma de juramento a liceístas y personal militar.

Uno de los puntos que generó expectativa en la previa fue la presencia de Villarruel, quien confirmó que participará de la ceremonia pese a las versiones sobre diferencias con el entorno presidencial. También se espera la asistencia de funcionarios nacionales y dirigentes de distintos sectores políticos.