Javier Milei recibe a Manuel Adorni y lo vuelve a respaldar en medio de la presión de la oposición para que renuncie

El presidente Javier Milei vuelve a dar una muestra de apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y lo recibe este viernes en la Quinta de Olivos. El encuentro es para repasar los temas de gestión y los próximos compromisos en la agenda.

El mandatario convocó a su jefe de Gabinete en medio de la fuerte presión que ejerce la oposición, incluso sectores aliados a La Libertad Avanza (LLA), para que el ministro coordinador renuncie luego de nuevos movimientos en la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y las insólitas explicaciones que dio sobre su crecimiento patrimonial en los últimos años.

Manuel Adorni estará en el acto que Javier Milei encabezará este sábado en Rosario.

Pese a los duros cuestionamientos, el ex vocero presidencial resiste los embates del Congreso que aspira a interpelarlo para luego tratar una moción de censura con intención de removerlo del cargo.

El principal sostén de Adorni son los hermanos Milei y ese respaldo volverá a evidenciarse este sábado ya que integrará la comitiva que acompañará al jefe de Estado a la ciudad de Rosario con motivo del acto oficial por el Día de la Bandera.

A pesar de las críticas de la oposición y la presión de los aliados, el oficialismo por orden directa de Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, trabaja en blindar a Adorni de cara a las sesiones convocadas en ambas cámaras del Congreso.