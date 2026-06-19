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Viernes, 19 de junio de 2026

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EN OLIVOS

Javier Milei recibe a Manuel Adorni y lo vuelve a respaldar en medio de la presión de la oposición para que renuncie

El encuentro se realiza en la Quinta de Olivos y es para repasar temas de gestión. Mañana, el jefe de Gabinete asistirá al acto que el Presidente encabezará en Rosario por el Día de la Bandera.

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El presidente Javier Milei vuelve a dar una muestra de apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y lo recibe este viernes en la Quinta de Olivos. El encuentro es para repasar los temas de gestión y los próximos compromisos en la agenda.

El mandatario convocó a su jefe de Gabinete en medio de la fuerte presión que ejerce la oposición, incluso sectores aliados a La Libertad Avanza (LLA), para que el ministro coordinador renuncie luego de nuevos movimientos en la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y las insólitas explicaciones que dio sobre su crecimiento patrimonial en los últimos años.

Manuel Adorni estará en el acto que Javier Milei encabezará este sábado en Rosario.
Manuel Adorni estará en el acto que Javier Milei encabezará este sábado en Rosario.

Pese a los duros cuestionamientos, el ex vocero presidencial resiste los embates del Congreso que aspira a interpelarlo para luego tratar una moción de censura con intención de removerlo del cargo.

El principal sostén de Adorni son los hermanos Milei y ese respaldo volverá a evidenciarse este sábado ya que integrará la comitiva que acompañará al jefe de Estado a la ciudad de Rosario con motivo del acto oficial por el Día de la Bandera.

A pesar de las críticas de la oposición y la presión de los aliados, el oficialismo por orden directa de Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, trabaja en blindar a Adorni de cara a las sesiones convocadas en ambas cámaras del Congreso.

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