Javier Milei se reunió con Manuel Adorni en medio de presiones por su situación patrimonial

El presidente Javier Milei recibió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Quinta de Olivos en un contexto marcado por las exigencias de la oposición para que el funcionario dé un paso al costado.

La reunión, que se extendió por casi tres horas, representó un gesto de sostén político frente a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ministro coordinador.

Desde el Poder Ejecutivo descartaron cambios en el elenco ministerial y ratificaron que el funcionario continuará en sus funciones habituales.

Apoyo institucional y estrategia judicial

En los despachos de la Casa Rosada sostienen que la permanencia de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete no está bajo discusión, al menos hasta que se produzca una resolución en el expediente penal que instruyen el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

La línea de acción de Javier Milei apunta a impedir que el Poder Legislativo condicione el armado de su equipo de colaboradores directos.

El caso patrimonial generó disidencias en la coalición oficialista, donde sectores vinculados a Karina Milei consideran al ministro un colaborador clave, mientras que socios parlamentarios del PRO y la UCR advierten sobre las dificultades que el conflicto proyecta en el Congreso de la Nación.

Freno a la agenda del Congreso

La controversia en torno al jefe de Gabinete alteró la actividad en el Senado de la Nación, donde los bloques de la oposición impulsan un pedido de interpelación fijado inicialmente para los primeros días de julio.

Con el propósito de evitar un revés político, la bancada oficialista de La Libertad Avanza inició tratativas para modificar las mayorías requeridas en Labor Parlamentaria y elevar la exigencia de los votos a los dos tercios de los presentes.

Esta controversia también condiciona la labor de Martín Menem en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo evalúa con cautela los plazos para debatir proyectos económicos de relevancia, como el Súper RIGI, debido al riesgo de que las sesiones sean utilizadas por la oposición para reactivar las críticas contra el ministro coordinador.

Próxima aparición pública en Rosario

La estrategia de respaldo del Gobierno Federal contemplará un nuevo hito con la participación de Manuel Adorni en el acto oficial por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario.

En el entorno presidencial pretenden que la actividad funcione como una muestra colectiva de cohesión interna.

De la ceremonia participarán ministros del gabinete ampliado y figuras del oficialismo, entre ellas la secretaria general Karina Milei, el asesor Santiago Caputo y la ministra Patricia Bullrich, quien previamente había manifestado diferencias públicas al referirse al caso como una "omisión ética" por parte del jefe de Gabinete.