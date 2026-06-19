Manuel Adorni anunció a su sucesor y Javier Milei tiene nuevo vocero presidencial: Adrián Ravier

El jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció por la red social X al nuevo vocero de Javier Milei: "Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente. Fin".

El funcionario investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito llegó temprano a Olivos. El encuentro cara a cara reavivó los rumores de renuncia tras una semana de fuertes presiones por parte de los aliados y con la interpelación en el Congreso en el horizonte, pero Milei y Adorni abordaron temas de gestión y cambios.

La designación que en Casa Rosada le asignan directamente a Milei, por encima de la estructura del Triangulo de Hierro, es la respuesta a tensiones que recibe también internas por "salir de la parálisis". Es que Adorni, por mas respaldo de la cúpula, hace semanas que no puede brindar eficientemente conferencias de prensa ni cumplir su doble rol.

El nuevo vocero presidencial.

En el gobierno son varios los ministros incómodos por que la decisión de sostener a Adorni habría impedido transmitir con claridad las "buenas noticias económicas". Como la baja del riesgo país.

No casualmente, Milei se inclinó para ser el nuevo portavoz por un economista con fuerte afinidad con "las ideas de la libertad" que el Jefe de Estado argentino defiende. Adrián Osvaldo Ravier es, además, diputado nacional por La Pampa.

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