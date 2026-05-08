Trasfondo de la conferencia en Casa Rosada: Manuel Adorni y ministros en "shock" ante la pregunta por sobresueldos

El aire en la tercera conferencia de prensa en la Casa Rosada desde que estalló el escándalo alrededor del patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se cortaba con cuchillo cuando uno de los acreditados apuntó al también vocero y los dos ministros participantes: "¿Ustedes cobran sobresueldos?".

Fue apenas una pregunta pero dejó en cierto estado de shock a Adorni y los funcionarios que lo acompañaban en la Sala de Prensa del segundo piso de la Sede del Ejecutivo Nacional.

"Dios mío, ¿qué es esa pregunta?", reaccionó Luis Caputo (Economía) que estaba allí para anunciar el "SuperRIGI" que pondrá en marcha para atraer inversiones en minería, hidrocarburos, agro y otros. Alejandra Monteoliva (Seguridad) a cargo de detallar una importante incautación de droga en Santa Fe permaneció en silencio.

"Dios mío, ¿qué es esa pregunta¨?", se ríe Luis Caputo consultado por si existen sobresueldos.

Adorni, quien había aclarado que no iba a responder preguntas en esta oportunidad, tomó la palabra: "Perdón que me meta pero hoy la verdad es que la conferencia es por el super RIGI que podría generar una mejora en la calidad de vida de todos los argentinos y lo que ha hecho la ministra Monteoliva sobre incautación de droga y lucha contra el narcotráfico, me parece que amerita que sea a agenda cerrada".

¿Sobre los sobresueldos? Nada. Adorni luego lo mira a Caputo: "No sé si queres responder", le pasa la palabra. "¿Qué es esa pregunta. tan... Dios mío?, se sonríe. No hay respuesta.

Adorni, Caputo y Monteoliva, conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Era la tercera pregunta de la tanda de cuatro habilitadas para este viernes-como es costumbre en el gobierno de La Libertad Avanza- y sólo sobre temas relacionados a los anuncios. Así fueron, en parte, el resto.

Aunque la primera de otro acreditado de la Rosada, para el ministro Caputo sobre el Riesgo País, tampoco fue muy del agrado de los funcionarios. En este caso, respondió sin problemas.

Caputo dijo que el Riesgo País no cae por "riesgo kuka, aunque es bajo"

A sala llena y con fuerte presencia de autoridades de la Policía Federal, otro acreditado preguntó por el Riesgo País y si el ruido político que rodea al jefe de Gabiente, Adorni, conspira en contra de bajar el índice que siguen los mercados para evaluar la capacidad de pago de las deudas que tiene un Estado: "No tiene efecto, un inversor se rió del tema conmigo y Milei en EE UU. No baja por el riesgo kuka, si bien la chance es baja, existe y genera resistencia"

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