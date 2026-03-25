En vivo: "No tengo nada que esconder", Manuel Adorni brinda una conferencia de prensa tras la polémica por sus viajes

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brinda una conferencia de prensa, la primera desde que se desató el escándalo por sus viajes. "No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten", subrayó.

"Trabajé más de 25 años en el sector privado. Mi patrimonio lo construí antes de entrar al gobierno", recalcó el ministro coordinador al exponer en la sala de conferencias de la Casa Rosada.

En este marco, enfatizó: "No me voy a sentar a que me den clases de ética los que viven del Estado desde que nacieron".

Asimismo, aclaró que no responderá sobre aspectos específicos de las denuncias que recibió, debido a que hay una investigación judicial en curso.

Adorni quedó en el centro de las críticas de casi todo el arco político por llevar a su esposa Bettina Angeletti como integrante de la comitiva que viajó en el avión presidencial a Nueva York para el Argentina Week. Si bien en un principio, salió al cruce de los cuestionamientos, luego reconoció que fue "una pésima decisión".

Javier Milei respaldó a Manuel Adorni en medio de la polémica por sus viajes.

El ex portavoz presidencial también fue criticado por un viaje que realizó junto a su familia en un avión privado a Punta del Este, que incluso derivó en una investigación judicial.

Tras bajar el perfil en las últimas semanas, Adorni intentará recuperar la iniciativa política por lo que, además de la conferencia, reactivará los encuentros mano a mano con integrantes del Gabinete, una modalidad que había impulsado desde su llegada a la jefatura de ministros.

Respaldo de Milei

Desde que se desató la polémica en torno a la figura de Adorni, el presidente Javier Milei hizo público su respaldo al jefe de Gabinete, primero al llevarlo a un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba y luego con una foto en la Quinta de Olivos, con la que se burlaron de las versiones que indicaban sobre la posible salida del ex vocero.

En los próximos días, Milei y Adorni volverán a coincidir en una actividad ya que según pudo saber este medio, el viernes asistirán a la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano que encabezará la ministra del área, Sandra Pettovello.