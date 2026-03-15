Adorni calificó como "una pésima decisión" el viaje a Nueva York con su esposa: "Yo no advertí el error y por eso pido disculpas"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, subrayó que el viaje a Nueva York acompañado de su esposa, Bettina Angeletti, se trató de "una pésima decisión" pero sostuvo que "no se trató de un delito".

A casi una semana del polémico vuelo, el funcionario nacional argumentó que "no generó ni un solo dolar de gasto para el Estado" pero que a pesar de este contexto "no advirtió el error", y por eso pide disculpas.

Adorni reafirmó este domingo en declaraciones televisivas que su esposa había sido autorizada a volar a Estados Unidos por Presidencia junto con la comitiva oficial como parte de una invitación.

La esposa de Manuel Adorni viajó en la comitiva oficial a Nueva York.

El exvocero presidencial quedó en el ojo de la tormenta por sus vuelos a Uruguay y Estados Unidos, pero consideró que debe "dar explicaciones porque no es parte de la casta".

Uno de los puntos que resaltó el funcionario es que el gobierno de Javier Milei puso "una vara altísima y la gente espera que esa vara se cumpla" porque "hay cosas que están mal y hay que pedir disculpas cuando uno se equivoca".

Además, enfatizó que la frase "deslomarse una semana" que utilizó para justificar la participación de su esposa en el vuelo "fue absolutamente inapropiado" pero que la intención era "exponer que había mucho sacrificio detrás".

"Con el uso de la palabra deslomarse, me ganó la pasión de explicar que estábamos haciendo un laburo maravilloso en un evento que se desbordó de gente, pero use la palabra equivocada", argumentó.

La polémica del viaje a Uruguay

Luego de la polémica que se generó por los fondos gastados en un viaje a Punta del Este en Uruguay en un avión privado, por el que habría abonado cerca de 4 mil dólares, el jefe de Gabinete sostuvo que es "dinero familiar gastado en una actividad familiar de cuatro días" y que "se van a ver claramente en las declaraciones juradas".

El argumento del funcionario nacional fue que se le abrió "una ventana" durante el "fin de semana largo de Carnaval" que le permitió viajar con los hijos como parte de sus vacaciones.

Adorni dio explicaciones sobre sus viajes a Estados Unidos y Uruguay.

Adorni aseguró que tenía planificado viajar en diciembre junto a su familia pero "por la dinámica del Gobierno", puede tomar las decisiones de viaje "a último momento" debido a que en primera instancia tenía previsto irse de vacaciones el 26 o 27 de diciembre.

"En noviembre asumí la Jefatura de Gabinete y, por lo tanto, no era razonable irme en esa fecha", detalló sobre la postergación de sus vacaciones y el viaje que quedó en el centro de las críticas.