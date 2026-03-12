Adorni reconoció que no se está "deslomando" en Nueva York y pidió disculpas por su frase

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rompió el silencio tras la controversia generada por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación oficial que acompañó a Javier Milei a Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el funcionario reconoció un error en su defensa inicial: "La palabra no debió ser deslomarse. Uno puede decir una frase desafortunada en un vivo; somos humanos y cometemos errores", expresó.

La polémica se había encendido luego de que Adorni, cuestionado por el uso del avión presidencial para trasladar a su pareja -quien no es funcionaria-, afirmara que viajaba para "deslomarse" trabajando. Tras el pedido de informes en Diputados y las críticas mediáticas, el funcionario buscó aclarar que su intención siempre fue destacar el esfuerzo por "cambiar un país que nos dejaron en ruinas".

El respaldo técnico de Javier Milei

El Presidente no tardó en salir en defensa de su Jefe de Gabinete, utilizando un argumento económico para desestimar las críticas por los gastos del viaje. Según Javier Milei, si muchos sectores "supieran el concepto de costo marginal, tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido".

Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores.



Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo... https://t.co/Sh6Hm1DpGV March 12, 2026

"Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa, entonces ensucian... Ánimo", publicó el mandatario, sugiriendo que la presencia de Angeletti en un avión que ya debía viajar de todas formas no implicaba un gasto extra significativo para el Estado.

Karina Milei y el "apoyo total" del Gabinete

Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, utilizó un tono más confrontativo para respaldar a Adorni. "Frente a tanta basura mediática, conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos", señaló la funcionaria, calificando el apoyo como "total e incondicional".

Este cierre de filas se extendió a otras figuras centrales del oficialismo. El ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor Santiago Caputo también expresaron su solidaridad con el Jefe de Gabinete, en un claro gesto de unidad interna frente a la escalada del conflicto.

El rol de Bettina Angeletti en EE.UU.

La controversia se originó tras la difusión de imágenes de la comitiva en la tumba del Rebe de Lubavitch, en Queens, donde apareció Angeletti. Según trascendió, la mujer -licenciada en Administración y coach ontológica- viajó para participar de actividades profesionales propias en paralelo a la agenda oficial.

Adorni cerró su descargo agradeciendo el apoyo de la Casa Rosada y reafirmó el compromiso de la gestión: "Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien", concluyó, intentando dar por finalizado un episodio que, a pesar de las disculpas, promete seguir teniendo eco en el Congreso.