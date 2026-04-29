"Que los therians se callen un poquito": la irónica frase de Palazzo a los dirigentes de La Libertad Avanza en el Congreso

Durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, mientras Manuel Adorni exponía su informe de gestión, el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Sergio Omar Palazzo, protagonizó uno de los momentos más curiosos de la jornada con su referencia a los therians.

En medio de un clima tenso, con constantes interrupciones, gritos y cruces entre oficialismo y oposición, Palazzo tomó la palabra y le dijo al presidente de la Cámara, Martín Menem, una frase que provocó risas generalizadas en el recinto.

"Presidente, son numerosas las interrupciones. ¿Le puede decir a los therians que se autoperciben leones que se callen un poquito, si es tan amable? Gracias", dijo el legislador de UxP

Hasta Martín Menem esbozó una sonrisa y se tentó, siendo una de las "perlitas" de una sesión que tuvo varios cruces fuertes, incluso pochoclos en el recinto.

En cuanto a los therians, Palazzo se refiere a un subcultura de adolescentes y jóvenes en redes sociales en la que las personas se identifican espiritualmente o psicológicamente con animales.

Muchos usan máscaras, colas o disfraces y se "autoperciben" como su animal, como por ejemplo gatos, perros, lobos, dragones, entre otros ejemplares.

Claramente, la frase fue una ironía directa hacia Javier Milei y su bloque. El presidente es conocido por identificarse fuertemente con el león, como emblema de fuerza y libertad.

La presentación de Adorni en el Congreso

Vale recordar que Adorni dio su primer informe de gestión como Jefe de Gabinete ante la Cámara de Diputados.

Allí evitó responder las cuestiones centrales en base a su situación judicial, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que destacó la baja de la inflación, el ordenamiento de las cuentas públicas, la reducción del gasto, la reestructuración de organismos y la reactivación del sector privado.

Manuel Adorni dio un informe de gestión y contestó las preguntas de los legisladores opositores.

También mencionó la propuesta de reforma integral, incluyendo la eliminación de las PASO, Boleta Única de Papel y Ficha Limpia como "eje central".

Además, respondió a las acusaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, viajes y propiedades. "No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia", fue una de sus tantas frases. Asimismo, ratificó que no va a renunciar: "Estoy acá dando la cara".