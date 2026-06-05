Despedida al Indio Solari: el mensaje del Gobierno y el pedido de diputados para homenajearlo en el Congreso

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari movilizó a todo el arco político. Desde el Gobierno, publicaron un mensaje a través de la Secretaría de Cultura destacando su amplia trayectoria en el rock nacional. En tanto, diputados realizaron un pedido para que sus restos puedan ser velados en el Congreso.

La Secretaría de Cultura de la Nación emitió un comunicado en el que expresa sus condolencias por el fallecimiento del cantante de "Los Redonditos de Ricota", quien fue hallado esta mañana sin vida junto a la pileta de su vivienda ubicada en Parque Leloir.

"Con profundo pesar, la Secretaría de Cultura de la Nación despide a Carlos ‘Indio' Solari y acompaña a sus seres queridos", señala el texto.

Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD. https://t.co/S3J6dPAFaO June 5, 2026

En el comunicado, se destaca al Indio como "el gran ícono de la música argentina" y se detalla el recorrido del compositor desde su nacimiento en la capital de la provincia de Entre Ríos, Paraná, hasta la fundación de la banda que marcó la escena rockera en los noventa.

En el mensaje de la cartera cultural, también se menciona que "sus letras, su mirada crítica sobre la realidad" y su decisión de mantenerse alejado de la exposición mediática contribuyeron a forjar una figura de carácter mítico.

Asimismo, enumeraron algunas de las piezas musicales más recordadas, entre las que figuran "Jijiji", "Juguetes perdidos", "La bestia pop", "Motor psico", "El pibe de los astilleros", "Vencedores vencidos", "Un ángel para tu soledad" y "Un poco de amor francés".

Por último, el Gobierno descata que "su obra, su mirada artística y una relación única con su público, dejaron una huella imborrable en la cultura argentina".

Por su parte, el secretario del área, Leonardo Cifelli, le dedicó al músico un mensaje escueto a través de la red social X, afirmando que "su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD".

Diputados solicitaron al Gobierno que habilite el Congreso para despedir al Indio Solari

Diputados del bloque Unión por la Patria elevaron una petición formal al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem para que los restos del cantante sean velados en el Congreso de la Nación.

Germán Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau solicitaron que las instalaciones del Palacio Legislativo queden a disposición de la familia del músico para la realización de un eventual velorio o ceremonia de despedida.

Los representantes puntualizaron que la muerte del Indio representa una "pérdida inmensa para nuestro país" y definieron al artista como un "emblema de la cultura popular argentina" y uno de los mayores referentes de la historia del rock nacional.

Ante la inmensa pérdida del Indio Solari, proponemos que las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Nación sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós.



Solicitud presentada al Presidente de la HCDN, Martín Menem. %u2B07%uFE0F pic.twitter.com/VMtYa1ME4G — Diputados UP (@Diputados_UxP) June 5, 2026

Además, sostuvieron que el Congreso, como ámbito de representación de todos los argentinos, podría convertirse en el espacio adecuado para que la ciudadanía tenga la posibilidad de brindarle un último adiós a una figura que marcó a varias generaciones.

La propuesta de los diputados supeditó el uso de una sala especial a las disposiciones que adopte el núcleo familiar del cantante. Los legisladores aclararon que no poseen información sobre las preferencias de los allegados, pero creen que es importante ofrecer una vía protocolar del mismo modo en que se procedió ante otros fallecimientos de figuras públicas.

En tanto, la senadora de la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador, Malena Galmarini, respaldó la propuesta. A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, la legisladora exhortó a las autoridades del cuerpo legislativo a habilitar el uso del Congreso para la realización de una ceremonia formal con honores de Estado.

Abran el Congreso @MenemMartin!!!

El Indio es de la Argentina y más!

Merece el mayor respeto y la despedida debe ser con todos los honores! https://t.co/SrY2suZE8Z — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) June 5, 2026

Por su parte, la diputada Cecilia Moreau remarcó la importancia del pedido y en este sentido, recordó situaciones previas donde el Congreso sirvió de espacio de despedida para creadores y artistas populares.

"El Congreso Nacional abrió sus puertas para que el pueblo pudiera despedir a Sandro, a Mercedes Sosa, a Leonardo Favio, entre otros artistas populares que construyeron la identidad cultural de nuestra patria", señaló la legisladora.

Moreau añadió que la tramitación se promueve sin condicionamientos de políticos partidarios.

A pesar de que los familiares del Indio confirmaron la organización de un homenaje público para el último adiós el sábado 6 de junio, los detalles del lugar y el horario no han sido aún confirmados.

Tras el pedido de los diputados opositores, la respuesta del gobierno de Javier Milei fue "no". Así lo informó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la red social X por cuestiones de "seguridad".

Ya lo anticipaban en la Casa Rosada, donde desplegaron por estas horas un fuerte operativo por la convocatoria a Plaza de Mayo desde las 18 a la "Misa Ricotera" para despedir al ídolo del rock nacional.