El gobierno de Javier Milei rechazó el pedido de la oposición para velar al Indio Solari en el Congreso y refuerza seguridad en Rosada

Ante el pedido de diputados de Unión por la Patria para que se autorice el velatorio de Carlos Alberto "Indio" Solari en el Congreso Nacional, la respuesta del gobierno de Javier Milei es "no". Así lo informó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la red social X por cuestiones de "seguridad".

Ya lo anticipaban en la Casa Rosada, donde despliegan por estas horas un fuerte operativo por la convocatoria a Plaza de Mayo desde las 18 a la "Misa Ricotera" para despedir al ídolo del rock nacional, líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que falleció esta mañana en su hogar de Parque Leloir, en el conurbano bonaerense.

Sobre "la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", escribió Menem en X.

El gobierno rechazó así la solicitud para que se organice el último adiós al Indio Solari en el Congreso. Martín Menem agregó, igualmente, que "con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado".

Desde la cuenta oficial del artista en X indicaron luego que "la despedida del Indio tendrá lugar este sábado 6 tan pronto esté la hora y lugar, que no será Parque Leloir, será informado". "Gracias por el amor y la paciencia", concluye el mensaje.

Por la misa ricotera, refuerzan seguridad en Rosada



Desde temprano, en la Casa Rosada no ocultaron el estado de alerta por la convocatoria que estiman será masiva a la misa ricotera para despedir este viernes al Indio en Plaza de Mayo.

Las fuentes oficiales explicaron a cronica.com.ar que las medidas preventivas se tomaron por "si se vienen". Además de las vallas fijas que parten la plaza a la mitad, se desplegaron fuerzas de seguridad nacional y se vieron varias camionetas blancas de Prefectura.

Camionetas de Prefectura alrededor de la Casa Rosada este viernes en la previa de la misa ricotera por el Indio.

Mientras definían la respuesta al pedido de la bancada peronista en Diputados para velar al Indio Solari en el Congreso, adentro de la reja de la Casa Rosada desplegaron las dos enormes mangueras de gran capacidad de agua cuyas tomas se ubican de cara a Plaza de Mayo.

"Ante la inmensa pérdida del Indio Solari, proponemos que las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Nación sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós", fue el pedido del bloque de Diputados del bloque peronista de Unión por la Patria (UP) al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.