El comunicado de la familia del "Indio" Solari: "La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca"

Tras la muerte del "Indio" Solari, su círculo íntimo emitió un comunicado a través de las redes sociales oficiales del cantante en el que expresó su dolor por la partida del músico e informó que en breve darán a conocer cómo será su despedida pública.

"La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes", arranca el escrito.

Luego, el comunicado pidió comprensión para atravesar las primeras horas: "Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también".

El texto cerró con una frase que resume la esencia del músico: "Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó. Graciosos y valientes".

La publicación fue acompañada con una foto del Indio con un vaso de whisky entre sus manos y en pocos minutos acumuló miles de "me gusta" y comentarios. "Amarlo cada día más, por todo lo que nos dio y llevaremos siempre en nuestros corazones. Abrazo fuerte para su familia", escribió Gloria Carrá. "Hasta siempre, Míster, infinitas gracias", sumó Pedro Rosemblat.

Qué se sabe de su muerte

El "Indio" Solari fue encontrado sin vida este viernes por la mañana en las inmediaciones de la pileta de su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

Su cuidadora, que llegó al domicilio a las 8 para comenzar su jornada, fue quien dio aviso a la emergencia médica privada. A las 8:30, las autoridades tomaron conocimiento del fallecimiento.

La Justicia ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas oficiales, aunque fuentes policiales indicaron que "nada indica o señala otra causa más que su enfermedad": el mal de Parkinson que padecía desde hacía aproximadamente una década.