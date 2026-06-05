Titulares de la AUH: el trámite que deben presentar sí o sí ante ANSES para no perder la prestación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que deben cumplir con un trámite obligatorio que resulta fundamental no solo para acceder a un monto retenido, sino también para garantizar la continuidad del beneficio.

Se trata de la presentación de la Libreta AUH, un documento clave mediante el cual el organismo certifica que los controles de salud, educación y vacunación de los menores a cargo se encuentran al día. Este requisito permite, además, que ANSES lleve un seguimiento de las condiciones necesarias para el cobro de la prestación.

En ese sentido, desde el organismo remarcan la importancia de no demorar la gestión, ya que completar este trámite no solo habilita el cobro de un porcentaje retenido durante el año, sino que también evita posibles inconvenientes en la percepción del beneficio social.

Qué es la Libreta AUH y cómo presentarla





Todos los años, los beneficiarios de la AUH deben presentar la Libreta AUH completa. Se trata de un formulario en el que se consignan los datos vinculados con la salud y la educación de los menores por los cuales se recibe la asignación.

La presentación de este documento es obligatoria y permite cobrar el 20% que ANSES retiene mensualmente. Quienes completen el trámite podrán acceder al monto acumulado correspondiente al período 2025, por lo que se recomienda realizarlo lo antes posible para agilizar el cobro.

La Libreta incluye la certificación de asistencia escolar, controles médicos y cumplimiento del calendario de vacunación. Cada uno de estos apartados debe ser validado por las instituciones correspondientes: la escuela acredita la concurrencia a clases, mientras que los centros de salud certifican los controles sanitarios obligatorios según la edad.

Además, este trámite también habilita el acceso a la Ayuda Escolar Anual, un pago único destinado a familias con hijos en edad escolar, que busca cubrir gastos vinculados con útiles y materiales educativos.

La Libreta AUH puede tramitarse a través de anses.gob.ar o mediante la aplicación de Mi ANSES.

Para realizar la presentación, el trámite puede completarse de manera online a través del sitio oficial de ANSES (anses.gob.ar) o mediante la aplicación Mi ANSES. El organismo aclara que el único formulario válido es el que se genera desde esa plataforma.

El procedimiento consiste en una serie de pasos:

1) Ingresá en mi ANSES: para utilizar Mi ANSES, tenés que contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También podés usar la aplicación mi ANSES.

2) Consultá la información de la Libreta: en la sección Hijos > Libreta AUH revisá las secciones que faltan completar (educación, salud y vacunación) por cada hijo o persona a cargo por la que recibís la AUH.

3) Generá la Libreta: en caso de que te falte completar alguna sección de la Libreta, seleccioná la opción "Generar Libreta" para descargarla o enviarla a tu mail.

4) Hacé completar la Libreta: imprimí la Libreta AUH (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevala a la escuela y/o centro de salud (según corresponda) para que la completen y firmen.

5) Subí la Libreta completa: una vez que tengas la Libreta completa y firmada, sacale una foto, siguiendo estas recomendaciones:

Elegí una superficie plana y bien iluminada.

Al tomar la foto, asegurate de que se vean las marcas de las 4 esquinas del formulario.

El papel no tiene que estar arrugado.

Asegurate de que la imagen no esté movida o borrosa.

La foto debe tener un peso menor a 3 MB.

El único formato válido es JPG.

6) Luego, ingresá en mi ANSES para terminar la presentación. Seleccioná la opción Hijos > Libreta AUH y seguí las instrucciones para subirla y finalizar el trámite.

ANSES estableció como fecha límite para la presentación de la Libreta AUH el 31 de diciembre de 2026, aunque recomienda no esperar hasta último momento para evitar demoras.

Cuáles son los montos de la AUH en junio

El organismo confirmó un aumento del 2,58% en las asignaciones a partir de junio, en base a la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia la inflación.