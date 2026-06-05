Manuel Adorni cambia las pensiones de ANSES desde el 8 de junio

El lunes 8 de junio se perfila como una fecha clave para los pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ya que desde ese día comenzarán a percibir una liquidación especial con actualizaciones sobre los haberes habituales.

El calendario de pagos ya fue confirmado y alcanza a quienes cobran distintas prestaciones previsionales, incluyendo jubilados y titulares de asignaciones como la AUH y la AUE.

En paralelo, en los próximos días se conocerá el porcentaje de aumento que regirá en julio. La actualización se definirá el 11 de junio, cuando el INDEC publique el dato de inflación de mayo, mientras que las estimaciones privadas anticipan una suba algo menor a la de junio.

Mientras tanto, para este mes el Gobierno ya oficializó un incremento del 2,58% para jubilaciones y pensiones. A esto se suma el bono extraordinario de hasta $70.000 y el medio aguinaldo para los beneficiarios que corresponda.

Qué cambia desde el 8 de junio para los pensionados de la ANSES





El lunes 8 de junio comienza a regir el calendario oficial de pagos de la ANSES, confirmado por las autoridades del organismo junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Tal como se informó, los haberes llegan con una nueva actualización que impacta en los montos finales. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el total a cobrar en junio asciende a $553.981,59.

Desde el lunes 8 de junio, cambian las pensiones de la ANSES por iniciativa de Manuel Adorni.

Ese monto se compone del haber actualizado de $322.654,39, más el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente, que en este caso es de $161.327.

Por otro lado, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez percibirán un total de $493.483,89. Esa cifra incluye un haber de $282.322,59, el bono adicional y el aguinaldo del primer semestre del año.

Montos confirmados en junio para jubilados y pensionados de la ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya confirmó los montos que regirán durante junio, con actualización de haberes, bono extraordinario y aumento aplicado sobre las prestaciones previsionales.

Montos de referencia para junio

PUAM: $553.981,59.

PNC por invalidez: $493.483,89.

PNC por vejez: $493.483,89.

Pensión Madre de 7 Hijos: $674.976,99 (igual que la jubilación mínima).

Bono extraordinario: hasta $70.000.

Aumento aplicado: 2,58%.





¿Cómo se paga el bono?

El bono extraordinario completo de hasta $70.000 se acredita a quienes perciben los haberes más bajos. En tanto, quienes superan esos montos reciben un refuerzo proporcional hasta alcanzar el tope establecido por el Gobierno para junio.

Cronograma de pagos de la ANSES en junio de 2026

El cronograma de pagos de la ANSES para junio de 2026 se organiza según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Este mes, los haberes se acreditan con aumento, medio aguinaldo y bono proporcional, según corresponda.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Incluye invalidez, vejez y madres de siete hijos o más. El pago se realiza de manera agrupada por terminación de DNI durante la primera semana del calendario:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Incluye la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El cronograma se extiende durante varias semanas del mes:

DNI terminado en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminado en 1: martes 9 de junio.

DNI terminado en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminado en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminado en 4: viernes 12 de junio.

Lunes 15 de junio: sin actividad por el feriado trasladado por el Día de Güemes.

DNI terminado en 5: martes 16 de junio.

DNI terminado en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminado en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminado en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminado en 9: lunes 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para este grupo, los pagos se realizan en la última parte del cronograma: