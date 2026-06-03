Adorni impulsa cambios en las pensiones de ANSES: cómo impacta en los haberes

Los beneficiarios de pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzarán a percibir sus haberes desde el 8 de junio, con una liquidación que incorpora ajustes respecto de los montos habituales. El cronograma de pagos ya fue oficializado por el Gobierno y comprende a quienes reciben distintas prestaciones dentro del sistema previsional.

En paralelo, los titulares siguen de cerca lo que ocurrirá en los próximos meses, ya que en julio se aplicará una nueva actualización. El dato clave se conocerá el 11 de junio, cuando el INDEC publique la inflación de mayo, lo que permitirá estimar el próximo aumento, que según proyecciones privadas sería menor al del mes anterior.

¿Qué se sabe sobre las actualizaciones de las pensiones de ANSES?

¿Qué se sabe sobre las actualizaciones de las pensiones de ANSES?

Para junio, el Gobierno dispuso un incremento del 2,58% en las jubilaciones y pensiones que paga la ANSES. A ese ajuste se le suma el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 y el medio aguinaldo para quienes corresponda, lo que impacta directamente en el ingreso total del mes. La medida fue oficializada mediante un comunicado del organismo a fines de mayo.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber total de junio asciende a $553.981,59. Ese monto se compone del haber actualizado, el bono adicional y el medio aguinaldo, lo que genera un refuerzo importante en el cobro mensual de este grupo.

Para las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, el total a percibir en junio llega a $493.483,89. Esa cifra incluye el haber mensual actualizado, el bono extraordinario y la primera cuota del aguinaldo, según lo establecido para este período.

Así, el bono se abona en su totalidad únicamente a quienes cobran los ingresos más bajos del sistema. En los casos en los que los haberes son más altos, el refuerzo se otorga de manera proporcional hasta alcanzar el tope definido.

Calendario de pagos de las pensiones de ANSES

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del número de DNI de los beneficiarios, lo que permite ordenar el cobro de las distintas prestaciones de manera escalonada.

Pensiones con haber mínimo:

Terminados en 0 : 8 de junio Terminados en 1 : 9 de junio Terminados en 2 : 10 de junio Terminados en 3 : 11 de junio Terminados en 4 : 12 de junio Terminados en 5 : 16 de junio Terminados en 6 : 17 de junio Terminados en 7 : 18 de junio Terminados en 8 : 19 de junio Terminados en 9 : 22 de junio

