ANSES deposita una ayuda económica para la compra de garrafas: ¿Cómo solicitar el ex Programa Hogar?

Durante junio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverá a acreditar los pagos correspondientes a los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el esquema que reemplaza al ex Programa Hogar y que está destinado a asistir a los hogares sin acceso a gas natural.

Se trata de un programa que busca garantizar el abastecimiento de gas envasado en todo el país, especialmente en los sectores más vulnerables. En este sentido, el beneficio apunta a facilitar la compra de garrafas, un recurso clave durante los meses más fríos del año.

Cómo solicitar el ex Programa Hogar de la ANSES y obtener una ayuda económica para comprar garrafas

Desde la Secretaría de Energía, en conjunto con la ANSES, confirmaron que los beneficiarios deberán inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para poder acceder o mantener el subsidio.

A diferencia de otros esquemas de subsidios, como el RASE para luz y gas por red, en este caso la inscripción es obligatoria incluso para quienes ya eran beneficiarios del Programa Hogar. El trámite puede realizarse de forma online a través del sitio oficial (argentina.gob.ar) o mediante la aplicación Mi Argentina.

Para acceder a esta asistencia, los solicitantes deben cumplir con una serie de condiciones:

Estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

No contar con conexión a la red de gas natural en el domicilio.

Tener ingresos familiares que no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Utilizar garrafas como principal fuente de energía en el hogar.





Además, se contempla una excepción para hogares en situación de mayor vulnerabilidad. En aquellos casos donde resida una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, el tope de ingresos permitido se eleva hasta tres SMVM.

En todos los casos, es fundamental completar la inscripción o actualizar los datos en el ReSEF para no perder el beneficio.

Quienes estaban inscriptos en el ex "Programa Hogar" deberán cargar sus datos nuevamente en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), disponible a través de argentina.gob.ar.

¿Cuál es el monto del ex Programa Hogar?

El esquema actual establece una bonificación mensual de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos. Durante el período invernal, comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, el beneficio contempla la posibilidad de acceder a hasta dos garrafas por mes.

Otra de las novedades es la modalidad de pago. A diferencia del sistema anterior, el subsidio ya no se deposita de manera directa, sino que funciona mediante un mecanismo de descuento aplicado al momento de la compra.

Según informaron las autoridades, las garrafas deberán adquirirse a través de billeteras virtuales como BNA+ o MODO, incluyendo los bancos adheridos a estas plataformas. El monto del subsidio se descontará automáticamente al momento de la operación.